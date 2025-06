Campania, premiati i vincitori del contest “Custodi della Biodiversità” nell’aula del Consiglio Regionale

Pellegrino (Pres. Osservatorio Biodiversità): “Preservare e valorizzare attraverso la conoscenza lo straordinario patrimonio naturale”

Presso l’Aula consiliare del Consiglio regionale della Campania ha avuto luogo la premiazione delle 11 scuole insignite del titolo di “Custodi della biodiversità” dall’Osservatorio per la Geo biodiversità. Il riconoscimento è stato attribuito in base alla valutazione dei progetti educativi sviluppati dagli studenti in materia di educazione ambientale, tutela e promozione del territorio, riuso e riciclo, educazione alimentare, promozione delle aree interne e sviluppo sostenibile.

“Da oggi la nostra Regione si è arricchita di giovani sentinelle del territorio – ha dichiarato Tommaso Pellegrino, consigliere regionale e Presidente dell’Osservatorio per la Geo biodiversità del Consiglio regionale della Campania. Grazie al coinvolgimento delle 11 scuole che abbiamo premiato con il riconoscimento di Custodi della biodiversità campana. Abbiamo un patrimonio di biodiversità enorme nei nostri territori, di una bellezza incredibile, e abbiamo il dovere di preservarlo e valorizzarlo. Come? Coinvolgendo i nostri ragazzi. Devo fare i complimenti ai dirigenti scolastici e agli insegnanti che hanno preparato gli studenti in maniera eccellente in materie determinanti per il futuro del nostro Territorio come l’educazione ambientale, lo sviluppo sostenibile, l’importanza di una sana alimentazione. Non possiamo amare ciò che non si conosce – ha concluso Pellegrino – ecco dunque il ruolo fondamentale della scuola nello sviluppo della conoscenza e la cura del territorio. Con l’Osservatorio continueremo questo lavoro di valorizzazione avendo sempre al nostro fianco la forza, l’entusiasmo e la preparazione dei nostri studenti”.

Ad essere premiati sono stati gli studenti degli istituti:

Centro provinciale per l’istruzione degli adulti di Caserta accompagnati dal dirigente Raffaele Cavaliere e dai docenti Palma Martone, Paola Martone, Vincenzo Piscitelli, Pietro Biccardi e Veronica Pennini;

Istituto comprensivo “Carducci – Trezza” di Cava dei Tirreni (SA) accompagnati dalle docenti Maria Valeria Ruggiero e Tiziana Apicella;

Istituto comprensivo “Moricino – Borsellino” di Napoli accompagnati dalla dirigente Giuliana Zoppoli e dai docenti Francesca Vitale, Luana Caiazzo e Maria Lippiello;

Istituto comprensivo “Ilaria Alpi – Carlo levi” di Napoli accompagnati dalla dirigente Sandra Santomauro e i docenti Maria Simonetti, Nadia Aiese e Anna De Mattia;

Istituto comprensivo “Giovanni Falcone” di Napoli accompagnati dalla docente Priscilla Lepore;

Istituto comprensivo “San Giovanni Bosco” di Portico di Caserta accompagnati dalla dirigente Giuseppina Presutto, dalla docente Natalia Di Meo, dall’assessore comunale all’Istruzione Rosella Paba e dal sindaco di Portico di Caserta Giuseppe Oliviero;

Istituto comprensivo statale “Lucantonio Porzio” di Positano e Praiano (SA) accompagnati dalla dirigente Stefania Astarita e dalle docenti Luigia Tedeschi e Rosaria Del Pezzo;

Istituto comprensivo “Speranza – Letti” di Centola (SA) accompagnati dalle docenti Angela Esposito e Sabina Messineo;

Istituto comprensivo statale “Criscuoli” di Sant’Angelo dei Lombardi (AV);

Primo circolo didattico di Qualiano (NA) accompagnati dalla dirigente Cristiana Passerini e dai docenti Angela De Rosa, Anna Savanelli e Davide Domenico;

Istituto comprensivo “Carlo Poerio” di Napoli accompagnati dalla docente Maria Gabriella Anastasio.