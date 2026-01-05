campania,-primo-incontro-tra-fico-e-i-suoi-assessori:-“avanti-con-spirito-di-squadra”

NAPOLI – Il presidente della Regione Campania Roberto Fico ha incontrato oggi a Palazzo Santa Lucia i componenti della giunta regionale. È stato il primo incontro tra il neo governatore e gli assessori, Mario Casillo (vicepresidente con deleghe a Trasporti, Mobilità, Mare), Vincenzo Cuomo (Governo del territorio, Patrimonio), Andrea Morniroli (Politiche sociali, Scuola), Claudia Pecoraro (Ambiente, Politiche abitative, Pari opportunità), Fulvio Bonavitacola (Attività produttive e Sviluppo economico), Vincenzo Maraio (Turismo, Promozione del territorio, Transizione digitale), Angelica Saggese (Lavoro, Formazione), Ninni Cutaia (Cultura, Eventi, Personale), Fiorella Zabatta (Politiche giovanili, Sport, Protezione civile, Biodiversità, Politiche di riforestazione, Pesca e acquacoltura, Tutela degli animali), Maria Carmela Serluca (Agricoltura).

“Si è trattato di un primo incontro per impostare in modo subito operativo e collegiale il lavoro che ci attende nei prossimi mesi. Abbiamo avviato un percorso – ha detto Fico tramite un comunicato stampa diramato al termine della riunione – che non nasce oggi, ma è un ulteriore tassello dell’impegno che come coalizione abbiamo già deciso di intraprendere e che ora si consolida grazie alla squadra di governo. Focalizzeremo gli sforzi sulle priorità della Campania, dal rafforzamento della sanità al miglioramento del sistema dei trasporti e al supporto alle imprese, dalla tutela dell’ambiente al contrasto alle diseguaglianze, mettendo in primo piano l’interesse collettivo. Lo faremo con serietà e determinazione con un lavoro quotidiano, basato sull’ascolto e sulla responsabilità con lo sguardo sempre puntato sulla difesa dei diritti delle persone”.”Ringrazio gli assessori per il confronto di oggi. Ispireremo il nostro lavoro – ha aggiunto il presidente della Regione Campania – a un fondamentale spirito di squadra nell’ottica di collaborare in modo coeso e sinergico per raggiungere gli obiettivi comuni che insieme ci siamo prefissati. Auguro a noi tutti buon lavoro”.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it