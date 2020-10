Via libera ai laboratori. Aumentano i contagi in famiglia e l’Asl Napoli 2 Nord cerca hotel per isolare i positivi asintomatici. Positivi anche due bimbi di una materna a Pozzuoli. Controlli anti-covid, a Mugnano multate le Poste italiane

