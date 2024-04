Campania, Salvini: dopo De Luca non ci sarà un altro De Luca

Prossime Regionali fondamentali, giocarci partita fino in fondo

Napoli, 8 apr. (askanews) – “Le prossime regionali in Campania sono fondamentali per la Lega e il centrodestra perché nelle ultime occasioni il centrodestra si è diviso, ha litigato, ha perso tempo e non sempre ci ha creduto, sia al Comune di Napoli che in Regione. La prossima volta abbiamo il dovere di giocarci la partita fino in fondo, anche perché dopo De Luca non ci sarà un altro De Luca”. A dirlo il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, parlando a Napoli a margine di una conferenza stampa convocata per annunciare il passaggio di due consiglieri comunali nelle fila del Carroccio.

“Dalla Lega in Campania mi aspetto crescita, abbiamo tanti amministratori in provincia di Napoli e non solo che stanno aderendo – ha proseguito Salvini – siamo stati gli unici a sostenere il terzo mandato in Parlamento, ma il partito di De Luca è contro. In democrazia contano i voti, ce lo siamo votato da soli il terzo mandato, tutti gli altri sono contro e ne prendo atto”.