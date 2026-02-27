campania-talent-show,-a-marzo cantanti-e-ballerini-si-sfidano-in-diretta-tv

Win Dance Academy & Canto Generation in diretta su Nokep TV e Sky

A marzo Piazza Campania diventa il palcoscenico del Campania Talent Show, un grande evento dedicato alla danza e alla musica che accende i riflettori sui nuovi talenti emergenti.

Quattro appuntamenti imperdibili trasformano il Centro Commerciale Campania in un vero hub di spettacolo, visibilità e opportunità concrete per artisti e performer.

L’evento, realizzato in collaborazione con Nokep TV, sarà trasmesso in diretta nazionale su Sky TV e sul canale Nokep HD del digitale terrestre, con un’estensione digital e social che amplifica la portata dell’esperienza e il potenziale dei partecipanti.

Si parte domenica 8 marzo e ogni venerdì (13, 20 e 27 marzo) Piazza Campania ospiterà esibizioni dal vivo di cantanti e crew di danza che si sfideranno davanti a una giuria di esperti all’interno di un format televisivo strutturato, capace di coniugare intrattenimento, scouting e produzione musicale.

Il Campania Talent Show unisce due grandi format: Win Dance Academy, dedicato alle scuole di danza e alle crew coreografiche.

Canto Generation, rivolto a cantanti solisti pronti a mettersi in gioco su un palco di respiro nazionale.

All’interno dell’evento prende vita Nokep TV Generation – Live On Stage, un live show con conduzione e giuria che restituisce un’esperienza autenticamente televisiva e proietta i talenti verso nuove opportunità professionali, anche grazie al supporto di Warner Music Italia e Saifam Music.

Premi in palio

Miglior cantante

Contratto discografico con Cosmophonis (Warner Music Italia)

Premio in denaro di 5.000 euro

Miglior crew di danza

Premio in denaro di 1.000 euro

Calendario degli appuntamenti

8 marzo – Opening

Ore 18:00 diretta live

Giornata inaugurale con presentazione dei protagonisti e avvio ufficiale delle esibizioni.

13 marzo – Seconda tappa

Ore 19:00 – 21:00

La competizione entra nel vivo con nuove performance e valutazioni della giuria.

20 marzo – Semifinale

Ore 19:00 – 21:00

I migliori talenti si sfidano per conquistare l’accesso alla finale.

27 marzo – Gran Finale

Ore 19:00 – 21:00

Una serata di grande spettacolo decreta i vincitori del Campania Talent Show.

Come partecipare

Le iscrizioni sono aperte fino al raggiungimento del numero massimo di partecipanti.

Sito web: www.nokeptv.it, Telefono: 380 28 78 755 (Regolamento disponibile sul sito).

Il Centro Commerciale Campania è pronto a celebrare il talento, la passione e la determinazione delle nuove generazioni.

Un appuntamento da vivere dal vivo e da seguire in diretta nazionale.

Per aggiornamenti sugli eventi e dettagli: www.campania.com