Campania, ufficiale, De Luca allunga la quarantena

Non si placano le ordinanze in Regione Campania, il governatore De Luca con l’ordinanza n. 23 del 25/03/2020, pubblicata sul burc regionale, ha deciso che la quarantena per i campani è allungata e durerà almeno fino al 14/04/20.

Con decorrenza dalla data del 26 marzo 2020 e fino al 14 aprile 2020 su tutto il territorio regionale è prorogato il divieto di uscire dalla abitazione, ovvero residenza, domicilio o dimora nella quale ci si trovi, ai sensi e per gli effetti dell’Ordinanza del Ministro della Salute e del Ministro dell’Interno 22 marzo 2020 e del DPCM 22 marzo 2020. Sono ammessi esclusivamente spostamenti temporanei ed individuali, motivati da comprovate esigenze lavorative per le attività consentite, ovvero per situazioni di necessità o motivi di salute. De Luca ha prorogato anche tutte le misure finora adottate e che scadevano il 25 marzo.