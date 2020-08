ROMA (ITALPRESS) – La tradizione culturale dei cebi barbuti, scimmie sudamericane che usano strumenti, rischia di scomparire a causa della conversione agricola delle aree forestali. A lanciare l’allarme uno studio condotto in collaborazione tra Istituto di scienze e tecnologie della cognizione del Cnr e università di Salisbury (Usa), che propone un nuovo criterio di tutela e conservazione delle specie in pericolo. La ricerca è stata pubblicata sull’International Journal of Primatology

L’intelligenza dei cebi è, per molti aspetti, pari a quella degli scimpanzè, il primate evolutivamente più vicino alla specie umana. Nella Fazenda Boa Vista nel sud del Piauì, Stato del nordest del Brasile,

L’articolo Campi coltivati invece che foreste, cultura delle scimmie è a rischio proviene da Notiziedi.

