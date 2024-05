campi-flegrei,-manfredi:-evitare-fake-news-perché-creano-speculazioni

Dobbiamo dire tutto ai cittadini, ma le cose vere

Napoli, 21 mag. (askanews) – “Bisogna evitare le fake news. Stanotte ho sentito di frane, esplosioni del gas, le cose più incredibili. Dobbiamo dire tutto ai cittadini, ma le cose vere”. A dirlo è il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, nel corso di un punto stampa sulla crisi bradisismica nei Campi Flegrei all’indomani della scossa di terremoto di magnitudo 4.4.

“Se facciamo questo lavoro, questo lavoro rafforza la capacità di protezione civile dei cittadini ma evita che – ha aggiunto l’ex ministro – ci siano delle speculazioni da parte di chi ci vuole danneggiare perché in queste le occasioni, sappiamo quello che è successo a Ischia con la frana di Casamicciola, che i nostri concorrenti sfruttano in maniera malevola. Noi dobbiamo invece dire la verità perché tutti devono essere informati”.

Secondo il primo cittadino “dobbiamo, tutti insieme, informare i cittadini ma essere capaci di fare una comunicazione corretta e non allarmistica e fare in modo che si riesca a rafforzare questa convivenza con il bradisismo. Non dobbiamo fare né allarmismo né sciacallaggio, dobbiamo garantire la normalità nella vita delle persone, ovviamente in sicurezza. Laddove ci possano essere delle preoccupazioni noi interveniamo, laddove queste non ci siano, l’istituzione ha la responsabilità di garantire che ci sia normalità”, ha concluso Manfredi.