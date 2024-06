Campi Flegrei, Musumeci: sarà nominato un commissario straordinario

“Una figura tecnica. È una decisione non più rinviabile”

Roma, 24 giu. (askanews) – “Per la gestione del lavoro, tecnico e amministrativo” collegato al decreto legge sui Campi Flegrei, varato dal Consiglio dei Ministri, “abbiamo pensato ad un commissario straordinario, che sarà nominato su mia proposta con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri entro 15 giorni dalla pubblicazione del provvedimento”.Così il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare dell’Italia, Nello Musumeci, nella conferenza stampa al termine del Consiglio del Ministri.Sul nome del Commissario, ha precisato, “ci stiamo ancora pensando, naturalmente una figura tecnica, meglio se ha già dimostrato competenza nella gestione delle risorse umane e nella capacità organizzativa. In ogni caso abbiamo 15 giorni di tempo per fornire il nome al presidente che nella sua autonomia emetterà il decreto”.”Certamente è una decisione assolutamente irrinviabile: la mole di lavoro che si presenta con questo nuovo decreto legge impone una struttura ad hoc dedicata per evitare vuoti di tempo”, ha concluso il ministro.