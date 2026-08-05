campi-flegrei,-piantedosi:-“se-cento-milioni-non-bastano-non-ci-tiriamo-indietro”

NAPOLI – “Sicuramente la dotazione di 100 milioni è già di una certa importanza. C’è tutta la volontà di fare quello che occorrerà. Si parte da questi 100 milioni, sperando che bastino, ma sennò ci sarà un impegno: noi non ci tiriamo indietro”. Lo ha spiegato il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi al termine di una riunione sui Campi Flegrei, con le istituzioni del territorio, che ha presieduto nella prefettura di Napoli. “Sicuramente – ha assicurato il titolare del Viminale – saranno fatte le valutazioni a tempo debito”.

PIANTEDOSI: IN DECRETO MISURE ANCHE SU COSTONI

“Abbiamo affrontato anche il tema dei costoni, che entra nel decreto”, ha annunciato il ministro dell’Interno. “C’è un tema – ha evidenziato – anche di condizioni giuridiche, perché molti di questi costoni sono di proprietà privata, quindi è un tema che impegna direttamente adesso anche il presidente Fico. Cercheremo, a partire da questo provvedimento, di creare le condizioni perché questo tema dei costoni sia definitivamente affrontato”.

PIANTEDOSI: QUI SOLLECITATO DA MELONI, SEGUE SITUAZIONE

“Io ci tenevo a essere presente un po’ per una mia particolare affezione verso questo territorio ma soprattutto sollecitato dal presidente Meloni, che sta seguendo direttamente tutte le questioni che riguardano i Campi Flegrei”, ha evidenziato il ministro. “Dopo l’incontro tra istituzioni abbiamo incontrato anche una delegazione di cittadini”, ha ricordato il ministro.

CAMPI FLEGREI. PIANTEDOSI INCONTRA CITTADINI: VOGLIONO RESTARE IN SICUREZZA

Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, al termine del tavolo interistituzionale sui Campi Flegrei, ha incontrato, nel Palazzo di Governo, a Napoli, una delegazioni di cittadini dell’area flegrea. “È stata una discussione molto franca – ha detto Piantedosi -, aperta, libera e credo di avere riscontrato che abbiamo trasmesso questa grande unità istituzionale che c’è, consapevolezza e forza nel voler sposare ogni possibile soluzione a questo problema in uno scenario di grande complessità”. “La storia di Campi Flegrei – ha evidenziato – è gloriosa, questo è un territorio in cui i cittadini giustamente chiedono di rimanere, come prima richiesta, ma chiedono di poterlo fare in sicurezza”. Ai cittadini è stato lanciato il messaggio di avere “fiducia nelle istituzioni e nelle soluzioni che si stanno adottando”.

“I cittadini dei Campi Flegrei vogliono

rimanere nella loro terra di origine. Questo è un valore che va

preservato, nei limiti in cui questo può e deve essere

possibile”, ha aggiunto Piantedosi.

“Non credo – ha evidenziato – si possa immaginare che come

misura di massima sicurezza si possa spopolare Pozzuoli, oppure

delocalizzare le persone, che vogliono rimanere sul proprio

territorio”.

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