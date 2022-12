Campidoglio sigla Patto per la lettura a Più libri più liberi

Gualtieri: editori, spina dorsale della nostra industria culturale

Roma, 7 dic. (askanews) – Al via oggi Più libri più liberi, la fiera nazionale della piccola e media editoria organizzata dall’Associazione Italiana Editori alla Nuvola dell’Eur. “Una fiera – sottolinea il sindaco di Roma Roberto Gualtieri che è intervenuto oggi alla sua apertura – che è cresciuta in questi anni per importanza, per qualità e per rilievo, divenuto ormai internazionale”.

“Ci sono tantissimi editori che rappresentano la spina dorsale della nostra industria culturale – continua Gualtieri – e qui offrono le loro proposte, con tantissimi libri e con molte occasioni di incontro, di dibattito e di confronto sui grandi temi del nostro tempo e non solo. Affascinante anche il tema scelto quest’anno, ‘perdersi e ritrovarsi’, quale posto migliore per farlo se non nella cultura e nei libri?”, si chiede il sindaco.

Roma Capitale, sottolinea Gualtieri “sostiene con convinzione la diffusione della cultura del libro e il valore sociale della lettura, per questo abbiamo siglato il ‘Patto per la lettura’ e con Biblioteche di Roma abbiamo promosso l’avviso pubblico che ha consentito a più di 400 realtà romane, associazioni, librerie, fondazioni, istituti culturali e soggetti del terzo settore, di aiutarci a renderlo realtà”. “In un momento complesso come quello che stiamo vivendo, la lettura non è solo uno strumento indispensabile per crescere e capire meglio la realtà che ci circonda, ma è anche magia e bellezza che rendono più ricca la nostra anima”, conclude il sindaco.

