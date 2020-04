Campionati e coppe, si riparte: dalla Serie A alla Champions. Le date

Si discute dell’inizio dei campionati e delle coppe europee, si ricomincia insomma. L’edizione odierna de Il Mattino ha sottolineato come tra oggi e domani ci sarà da discutere su tanti aspetti.

Calcio, si riparte: campionati e coppe. Le date

Oggi un consiglio di Lega di Serie A, domani l’assemblea con il confronto tra i presidenti per discutere sulla ripresa (e sul calendario) e su un’altra tematica spinosa legata ai diritti tv. Una riunione, quella di domani, che si prevede calda perché ci sarà ancora da trovare una posizione univoca.

Mentre tra oggi e domani si deciderà sulla ripartenza della Serie A (e degli altri campionati), l’ECA e l’UEFA tratterà delle coppe europee. Infatti l’idea è la seguente: iniziare i campionati a fine maggio e concluderli per giugno. Così per inizio agosto si avrà tempo per terminare la Champions League: in questo caso il Napoli si vedrebbe impegnato all’inizio di agosto per la sfida di ritorno contro il Barcellona.

Tornando al fronte campionato invece, non sarà affatto semplice definire l’inizio: le fazioni esistono ancora (Lotito e De Laurentiis contro Cellino ad esempio), ma Gravina è fiducioso. Infatti il presidente della FIGC ha battuto forte il chiodo in merito alla ripresa: tutta Europa ripartirà, perché l’Italia no? Inoltre in ballo ci sono più di 300 milioni derivanti dai diritti tv: non si possono ignorare così tanti soldi.

