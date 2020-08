Campionato finito? Ma fatemi il piacere! Ditelo a Conte. Non al premier che presto aprirà gli stadi e saremo tutti felici e contenti. Dico Conte il padrone dell’Inter che ha praticamente licenziato in diretta tv, l’altra sera, l’ad Marotta in attesa che torni Steven Zhang, scappato in Cina mentre la Cina – come dice Trump – arrivava da noi. L’Inter lo ha abbandonato – dice Conte. Da sempre. Una talpa in servizio permanente effettivo l’ha tradito. Come aveva tradito Spalletti. Con Conte il campionato non finisce mai. Gli siamo grati i giornalisti sportivi che hanno già digerito – da anni – l’ennesimo scudetto della Juve.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo CAMPIONATO FINITO? DITELO A CONTE proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento