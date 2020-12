Campioni ko al via, derby di Los Angeles ai Clippers

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Campioni in carica ko. Parte con la caduta dei detentori del titolo la stagione Nba. Ad aprire la corsa all’Anello 2021 il derby di Los Angeles con i Clippers che si sono imposti per 116-109 sui Lakers, vincitori dell’ultima edizione quando LeBron James e compagni trionfarono nella bolla di Orlando. Il primo step della caccia al titolo sorride a una delle sfidanti più accreditate, alla franchigia dei cugini che allo Staples Center si aggiudicano un match in cui hanno subito aggredito gli avversari, iniziando con il piede sull’acceleratore e chiudendo il primo quarto con un vantaggio di 20 punti (39-19).

