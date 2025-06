“Campioni per sempre – Quarto scudetto”: il nuovo libro di Gianfranco Coppola celebra la leggenda azzurra  

Lunedì 9 giugno presentazione del libro, una festa sportiva alla Canottieri Napoli per celebrare lo scudetto del Napoli

“Campioni per sempre – Quarto scudetto” è il nuovo libro di Gianfranco Coppola, edito da LeVarie, uscito in occasione del quarto scudetto azzurro e già nelle edicole e nelle librerie della Campania e sul web. La presentazione si svolgerà lunedì 9 giugno, alle ore 17.30, al Circolo Canottieri Napoli, una delle case dello sport più prestigiose d’Italia; un’occasione per festeggiare tutti insieme il quarto scudetto azzurro.

Insieme con l’autore Gianfranco Coppola e con Marco Lobasso, ideatore del marchio editoriale LeVarie, ci sarà il presidente del Circolo Canottieri Napoli Giancarlo Bracale, il club giallorosso in festa per la recente promozione e il ritorno nella serie A1 di pallanuoto.

I proventi del libro sosterranno, come tradizione per i libri di Gianfranco Coppola e di LeVarie, i progetti della Comunità di accoglienza Casa di Tonia, nata per volere del Cardinale Crescenzio Sepe, appassionato autore della prefazione del volume, come già avvenuto in occasione della pubblicazione di Campioni per sempre, il volume dedicato nel 2023 al terzo scudetto del Napoli.

Alla presentazione interverranno i rappresenti della Fondazione In Nome della Vita onlus e di Casa di Tonia. Sono attesi numerosi protagonisti del calcio a Napoli, dello sport e del giornalismo della Campania.

Nel libro “Campioni per sempre – Quarto scudetto” Gianfranco Coppola unisce con interviste speciali i grandi campioni del Napoli del passato con i nuovi eroi dello scudetto, con le foto firmate da Pietro Mosca, con i racconti di 11 Grandi Firme del giornalismo italiano, con la meravigliosa copertina e il progetto grafico di Andrea Delehaye, con il contributo redazionale di Dario Santoro e con il coordinamento editoriale di Marco Lobasso.

Il libro Campioni per sempre – Quarto scudetto è acquistabile anche via mail con richiesta all’indirizzo di posta elettronica info@levarieweb.it. Il costo in libreria, in edicola e sul web di Campioni per sempre – Quarto scudetto (200 pagine a colori) per tutti è di 15 euro.