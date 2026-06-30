martedì, 30 Giugno , 26
HomeDALL'ITALIA E DAL MONDOCampitiello: "In Italia 17 mln di donne in menopausa, serve più sostegno"
campitiello:-“in-italia-17-mln-di-donne-in-menopausa,-serve-piu-sostegno”
Campitiello: “In Italia 17 mln di donne in menopausa, serve più sostegno”
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Campitiello: “In Italia 17 mln di donne in menopausa, serve più sostegno”

Redazione-web
By Redazione-web

-

1
0

(Adnkronos) – “La menopausa non deve essere considerata l’ultima fase della vita, ma un nuovo inizio”. È il messaggio lanciato da Maria Rosaria Campitiello, capo del Dipartimento della Prevenzione del ministero della Salute, intervenendo alla presentazione del progetto ‘Menopausa. Riscriviamo le regole’, oggi alla Camera. Campitiello ha ricordato che in Italia “sono circa 17 milioni le donne in menopausa e che ogni anno 450 mila entrano in questa fase della vita. Un fenomeno che”, ha sottolineato, “non riguarda solo la salute, ma ha anche importanti ricadute sociali ed economiche. Secondo i dati della Women’s Health Initiative, la menopausa rappresenta addirittura la seconda causa di abbandono del lavoro dopo la maternità. Questo significa che il Paese non sostiene ancora adeguatamente le donne in questa fase della vita”.  

La menopausa “non è una malattia e nella maggior parte dei casi non richiede una terapia”, ha precisato Campitiello. “È però una condizione che comporta cambiamenti fisici e sintomi che possono incidere profondamente sulla qualità della vita e sulla capacità di svolgere normalmente l’attività lavorativa”. Per questo motivo, “è necessario sviluppare percorsi multidisciplinari dedicati – ha osservato – che accompagnino le donne non solo dal punto di vista clinico, ma anche psicologico e sociale. Le donne rappresentano un asse portante del Paese: sono professioniste, leader, si prendono cura delle famiglie e contribuiscono in modo determinante all’economia. Vanno sostenute in tutte le fasi della vita, anche dal punto di vista della prevenzione oncologica”. 

Campitiello ha richiamato anche “l’importanza di rendere gli ambienti di lavoro più adeguati alle esigenze delle donne in menopausa. Può sembrare banale, ma predisporre ambienti più confortevoli per chi soffre di vampate di calore o garantire servizi igienici facilmente accessibili in caso di disturbi urinari significa favorire il benessere e consentire alle donne di continuare a lavorare nelle migliori condizioni possibili” ha aggiunto. 

 

Sul fronte delle iniziative istituzionali, Campitiello ha ricordato che “il ministero della Salute ha istituito una struttura interdipartimentale dedicata alla salute della donna, con un approccio che accompagna tutto il percorso di vita, dall’infanzia all’adolescenza, dall’età riproduttiva fino alla menopausa”. Tra le novità illustrate, Campitiello ha citato anche i progetti finanziati attraverso il Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ccm), “dedicati ai percorsi innovativi per la menopausa, oltre all’inserimento del tema nel Piano nazionale della prevenzione con un approccio orientato all’intero arco della vita”. 

“La grande novità di quest’anno è l’attivazione di percorsi di supporto psicologico per le donne in menopausa”, ha spiegato. “Questa fase non deve essere vissuta come uno stigma. Così come accompagniamo gli adolescenti nei momenti di cambiamento, dobbiamo sostenere anche le donne durante la menopausa, considerandola non una fine ma un nuovo inizio”. Campitiello ha ribadito l’impegno del ministero a lavorare insieme alle società scientifiche e alle associazioni. “La prevenzione resta il miglior farmaco per vivere meglio e più a lungo. In un Paese in cui aumenta la longevità e si allunga la vita lavorativa, è fondamentale accompagnare le donne in ogni fase della loro esistenza” ha poi concluso. 

Previous article
Menopausa, Zappia (Sin): “40-60% donne accusa disturbi cognitivi”
Next article
Delfin, Lmdv non partecipa ad assemblee 30 giugno: “Board inerte”

POST RECENTI

DALL'ITALIA E DAL MONDO

Gnocchi (Novartis): “Voce pazienti essenziale perché sia basata sul valore”

(Adnkronos) - “Il progetto ‘Pazienti in agorà’ nasce dall'obiettivo comune di una sanità partecipata, che è l'unico modo per avere una sanità sostenibile,...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Lino Banfi compie 90 anni: “Il mio segreto? La burrata. Ora sogno un ruolo da cattivo”

(Adnkronos) - Ha trasformato il dialetto pugliese in un patrimonio nazionale e i suoi personaggi - da Oronzo Canà al Commissario Lo Gatto, dal...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Sostenibilità, Gruppo InfoCamere: 133 milioni di valore distribuito nel 2025

(Adnkronos) - Nel corso del 2025 il Gruppo InfoCamere ha distribuito un valore economico pari a circa 133 milioni di euro, rafforzando le iniziative...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Menopausa, Colao (Css): “Serve più informazione per affrontare i cambiamenti ormonali”

(Adnkronos) - "La donna attraversa due grandi cambiamenti ormonali nel corso della vita: la pubertà, che segna il passaggio dall’infanzia all’adolescenza, un periodo in...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.