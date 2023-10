Campus Bio-Medico, ambulatori open attivi tutto l’anno senza prenotazione

A Roma: basta accedere allo sportello con impegnativa

Roma, 11 ott. (askanews) – Offrire percorsi di diagnosi precoce e un accesso rapido alle cure: presso la Fondazione Policlinico Universitario Campus-Medico di Roma (via Álvaro del Portillo, 200) è possibile, durante tutto l’anno, effettuare visite specialistiche in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale, recandosi senza prenotazione e negli orari di apertura al pubblico, presso gli ambulatori open di chirurgia toracica, di senologia e per neoplasie del colon-retto. Per accedere basta recarsi allo sportello accettazione con l’impegnativa del proprio medico di medicina generale. Gli specialisti della Fondazione Policlinico sono a disposizione per fornire una valutazione tempestiva ai pazienti sintomatici e per garantire un accesso sicuro e riservato alle diagnosi e agli accertamenti clinico-strumentali necessari a intraprendere il migliore percorso di cura in tempi rapidi. L’ambulatorio open di chirurgia toracica, inaugurato solo da pochi giorni, è attivo ogni mercoledì dalle ore 8.00 alle 10.00. Consente ai pazienti a cui è stato riscontrato un nodulo polmonare a seguito di un esame radiologico di accedere a un corretto percorso di diagnosi precoce e terapia personalizzata, monitoraggio nel tempo della patologia e, dove necessario, il ricovero. È necessario recarsi in accettazione con una prescrizione del medico di medicina generale per “visita chirurgia toracica”. L’ambulatorio open di senologia è operativo ogni lunedì e giovedì dalle ore 8 alle 10. Le pazienti che presentano una diagnosi clinica o strumentale di patologia al seno di nuova insorgenza possono accedere nella stessa giornata alla visita di uno specialista senologo, affiancato da un radiologo dedicato, e agli opportuni esami di accertamento: mammografia, tomosintesi, ecografia mammaria, core biopsy, ago aspirato. Si accede con impegnativa per “visita senologica per neoformazione sospetta della mammella” con urgenza U o B. L’iniziativa, già attiva dal 2009, dimostra l’impegno per la prevenzione delle patologie senologiche della Fondazione Policlinico, che anche quest’anno aderisce alla campagna di screening promossa dalla Regione Lazio nel mese di ottobre. L’ambulatorio open per neoplasie del colon-retto, attivo dal 2020, è accessibile tutti i mercoledì dalle ore 10.10 alle ore 11.30: i pazienti che presentano una sospetta neoplasia del colon-retto possono ricevere una valutazione clinica completa e, qualora sia necessario, approfondimenti diagnostici. Oltre agli esami di colonscopia, TC ed eventuali altri esami, è prevista la possibilità di essere indirizzati, se opportuno, al trattamento chirurgico eseguito con tecnica mini- invasiva, nell’ambito del protocollo internazionale ERAS (Enhanced Recovery After Surgery).