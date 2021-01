Can Yaman a C’è Posta per te: la toccante sorpresa a zia Maria | Video Witty Tv

Can Yaman a C’è Posta per te ha contribuito ad aiutare Maria De Filippi nell’organizzare una bellissima e toccante sorpresa a zia Maria. Una giovane ragazza, orfana di madre, ha voluto dedicare una lettera ricca d’amore per colei che le è stata vicina tutti i giorni della sua vita e l’ha coccolata, confortata e sostenuta. La giovane ventiduenne ha parlato della malattia della madre, ma anche dell’affetto di sua zia Maria. L’attore turco, emozionato dalla storia raccontata, ha sottolineato l’importanza delle donne nella sua vita. Ecco il video Witty Tv con tutta la storia. Can Yaman ha fatto bellissime sorprese a zia Maria chiedendole di promettergli di non dare il suo numero a nessuno qualora glielo avesse scritto. Ciliegina sulla torta? Can ha regalato la sua giacca rimanendo in canotta nera e facendo impazzire il pubblico in studio.

Noi come loro Premesso che non seguo la serie, ma sto cominciando a capire di più perché viene seguita.#cepostaperte pic.twitter.com/AkJmKisJC1 — RamaTrash (@RamaTrash8) January 23, 2021

