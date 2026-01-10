sabato, 10 Gennaio , 26

Referendum giustizia, Cgil e leader centrosinistra lanciano campagna per il No: “In gioco democrazia”

(Adnkronos) - Una riforma che non serve ai...

Bresh ferito al volto da un Dobermann, come sta il cantante

(Adnkronos) - Brutta disavventura per Bresh, nome d'arte...

Morte Alex Marangon, cinque indagati

(Adnkronos) - Sono cinque gli indagati dalla procura...

Amedeo Minghi contro Annalisa, la critica alla cantante: “Non capisco cosa dice”

(Adnkronos) - Amedeo Minghi contro Annalisa. Il cantautore...

Can Yaman arrestato in Turchia, le accuse: traffico e consumo di droga

Video NewsCan Yaman arrestato in Turchia, le accuse: traffico e consumo di droga
Redazione-web
Di Redazione-web

L’indagine che coinvolge l’attore a Istanbul

Istambul, 10 gen. (askanews) – E’ il popolarissimo volto del nuovo Sandokan, l’attore turco Can Yaman è stato arrestato a Istanbul nell’ambito di un’indagine legata al consumo e al traffico di sostanze stupefacenti che coinvolge personaggi noti del mondo dello spettacolo e dell’informazione nella megalopoli turca.Yaman è stato arrestato insieme ad altre sei persone, tra cui l’attrice Selen Gorguzel e sottoposto ad accertamenti clinici. L’indagine, avviata da settimane, aveva già portato all’identificazione di oltre venti tra vip, celebrità egiornalisti, ora le forze dell’ordine hanno effettuato perquisizioni e arresti in nove locali notturni della città.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.