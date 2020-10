Can Yaman, l’attore ospite di Verissimo si racconta: intervista integrale | Video Mediaset

Can Yaman, l’attore di Daydreamer, ospite a Verissimo quest’oggi, sabato 10 ottobre 2020, ha deciso di raccontarsi a 360° gradi parlando del suo futuro lavorativo e della vita privata. A Silvia Toffanin che gli ha chiesto della fidanzata ha risposto: “In questo momento sono single, ma come a tutti, mi piacerebbe avere una relazione. Queste cose non si possono pianificare, anche perché se lo facessi poi tanto la vita mi sorprenderebbe. Sono aperto a tutto”. Con Demet? “Siamo solo amici. Lei sul set mi ha aiutato molto. Speriamo di lavorare ancora insieme”. Il video Mediaset dell’intervista integrale dell’attore molto amato anche sui social come Instagram e Twitter.

