domenica, 11 Gennaio , 26

Serie A, oggi Verona-Lazio – La partita in diretta

(Adnkronos) - Torna in campo la Lazio in...

Omicidio Garlasco, Sempio a Verissimo: “Sono un colpevole desiderato”

(Adnkronos) - "Sono un colpevole desiderato. Ci aspettiamo...

Fiorentina-Milan, espulsione per l’allenatore viola Vanoli. Cos’è successo

(Adnkronos) - Il primo tempo di Fiorentina-Milan, partita...

Valeria Marini e la mamma, scoppia la pace a Domenica In

(Adnkronos) - Tra Valeria Marini e la mamma...

Can Yaman torna a Roma: “Niente droga a Istanbul, è una bufala”

DALL'ITALIA E DAL MONDOCan Yaman torna a Roma: "Niente droga a Istanbul, è una bufala"
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) –
Niente droga, niente arresto. Can Yaman torna a Roma e smentisce le news diffuse ieri dalla stampa turca dopo un’operazione antidroga a Istanbul. Secondo i primi articoli pubblicati dai media locali, l’attore sarebbe stato fermato perché trovato in possesso di sostanze. Oggi, Can Yaman si esprime con un post su Instagram e pubblica foto che lo ritraggono nel centro di Roma, davanti al Colosseo. 

“Cara stampa italiana, da sempre la stampa turca è cattiva con me, ma non è una novità! Pero voi no! Per favore non fate anche voi l’errore di fare copia incolla delle notizie che arrivano dal Bosforo”, scrive l’attore, che su Raiuno ha ottenuto ascolti strepitosi con Sandokan. “Ma vi pare che vado in giro nei locali con delle sostanze in un periodo dove la polizia fa indagini a tappeto arrestando molte persone famose? Se fosse stato minimamente vero, non sarei stato rilasciato in cosi poco tempo e in grado di tornare in Italia il giorno dopo. Vi voglio bene”, conclude. 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.