Canada, “dimissioni imminenti per il premier Trudeau”

(Adnkronos) – Il premier canadese Justin Trudeau sarebbe pronto alle dimissioni a breve. I media locali ipotizzano che potrebbe lasciare già in giornata, schiacciato dal forte dissenso all’interno del suo stesso partito liberale.

I quotidiani nazionali The Globe and Mail e The Toronto Star hanno riferito che fonti interne al partito liberale di Trudeau si aspettano le dimissioni prima del suo caucus nazionale di mercoledì. Le fonti ritengono che l’annuncio possa arrivare già nelle prossime 24 ore.

La partenza di Trudeau potrebbe lasciare il partito senza un leader a pochi mesi dalle prossime elezioni legislative, previste per la fine di ottobre. Non è chiaro se il 53enne rimarrà come leader ad interim del suo partito, visto che la sua popolarità è crollata negli ultimi mesi, con il suo governo che è sopravvissuto con margine ridotto a una serie di voti di sfiducia.