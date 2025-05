canada,-usa-e-uk:-consorzio-vini-doc-sicilia-accelera-su-promozione

Milano, 30 mag. (askanews) – Il Consorzio di Tutela Vini Doc Sicilia ha rafforzato la propria presenza in tre aree strategiche come Canada, Stati Uniti e Regno Unito attraverso un fitto programma di attività tra aprile e maggio.

“Il primo trimestre del 2025 ha rappresentato un momento chiave per rafforzare la reputazione internazionale della Doc Sicilia” afferma il direttore del Consorzio, Camillo Pugliesi, spiegando che “Canada, Stati Uniti e Regno Unito sono mercati altamente strategici, e la nostra presenza, attraverso tasting, seminari e attività di relazioni pubbliche, è la dimostrazione concreta di un impegno costante verso la valorizzazione della nostra Denominazione. Portare la Sicilia nel mondo – aggiunge – significa non solo raccontare un vino, ma trasmettere cultura, storia e visione. Il Consorzio lavora incessantemente per portare i vini Doc Sicilia nei circuiti internazionali dell’eccellenza enologica”.

Nel mese di aprile, il Consorzio ha partecipato al “Toronto Food and Drink Festival” (11-13 aprile), tra le principali fiere canadesi rivolte a pubblico e operatori del settore, presso il Metro Toronto Convention Centre. In parallelo, dal 10 al 15 aprile, una delegazione del monopolio del Québec (SAQ) ha preso parte ad un tour in Sicilia culminato con un grand tasting durante il quale sono state presentate 90 referenze. A maggio, il Consorzio ha dato vita al “Doc Sicilia Annual US Road Show” per il trade locale, partendo il 13 maggio da Chicago, proseguendo il 15 a Houston, il 19 a Washington D.C. e il 21 maggio a New York, con un “Grand walk around tasting” aperto a operatori, stampa e opinion leader, con 105 referenze e oltre 160 ospiti. Il 22 maggio si è svolto inoltre un tasting presso il Café Carmellini del Fifth Avenue Hotel, riservato a buyer e professionisti selezionati, e il 23 , una degustazione in-store presso Buy Rite a Jersey City ha avvicinato il consumatore finale al mondo Doc Sicilia.

Il Consorzio ha inoltre partecipato al “Nantucket Wine & Food Festival”, con 14 referenze Doc Sicilia e tre sessioni consumer e una sessione trade tra il 17 e il 18 maggio, che hanno coinvolto wine lover, chef, influencer e operatori dell’alta ristorazione.

Anche il mercato britannico è stato coinvolto con iniziative mirate. Dal 19 al 21 maggio il Consorzio ha partecipato alla “London Wine Fair” con uno stand istituzionale che ha ospitato 10 aziende in rotazione e altre 10 rappresentate al banco mescita, per un totale di 65 referenze in degustazione. In parallelo, eventi nei wine bar Tosi Gorgonzola Bar e Tappo Enoteca hanno offerto degustazioni rivolte a un pubblico giovane e appassionato. Masterclass con cena nei ristoranti Macellaio Soho e Silva Restaurant hanno permesso di approfondire il tema degli abbinamenti cibo-vino e di dialogare con media e operatori del canale Horeca.

Tutte le attività rientrano in un piano di promozione internazionale avviato a inizio anno con il supporto delle agenzie Colangelo&Partners per il canale trade e Current Global per la comunicazione consumer negli Stati Uniti, e Spencer&Lewis nel Regno Unito. Uno studio di mercato commissionato dal Consorzio ha già evidenziato una crescente attenzione verso la Doc Sicilia, percepita “come una delle Denominazioni italiane più promettenti in termini di qualità, autenticità e potenziale di crescita”.