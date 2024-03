Canadese CPP Investments investe 2 mld di euro in NetCo di TIM

Entra nel gruppo di investitori guidato da KKR

Canada Pension Plan Investment Board (CPP Investments) ha firmato un accordo per entrare a far parte di Optics BidCo, il gruppo di investitori che è subentrato a Telecom Italia e ha completato l’acquisizione di NetCo.

CPP Investments si è impegnata ad acquisire una partecipazione del 17,5% in NetCo per un valore pari fino a 2 miliardi di euro, nell’ambito di un’operazione che conferisce alla società un enterprise value di circa 18,8 miliardi di euro. Il gruppo di investitori, guidato da KKR, include società interamente controllate da Abu Dhabi Investment Authority (ADIA, F2i Sgr e il MEF).

“NetCo fornirà servizi di connettività dati end-to-end molto importanti per il funzionamento dell’economia italiana” – ha commentato James Bryce, Managing Director e Global Head of Infrastructure di CPP Investments.

“I nostri investimenti si basano sulla visione strategica a lungo termine che condividiamo con i nostri partner e contribuiranno a fornire infrastrutture digitali di alta qualità in tutta Italia. Rendimenti a lungo termine commisurati al profilo di rischio del fondo. Siamo ottimisti riguardo a NetCo come il primo di molti investimenti infrastrutturali in Italia per CPP Investments”.

CPP Investments è una società di gestione degli investimenti che gestisce fondi per conto di oltre 22 mln di contribuenti e beneficiari del Canada Pension Plan.

La società è anche un investitore globale attivo nel settore delle infrastrutture, con 29 investimenti diretti in 13 paesi al 31 dicembre 2023, per un totale di 51,8 miliardi di dollari canadesi. Detiene partecipazioni significative in ​​società di infrastrutture digitali tra cui Boldyn Networks, Cellnex e V.Tal (Brasile).

