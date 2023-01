Canale 5, i Viaggi del Cuore in Turchia

Terra Santa della Chiesa e Patria di San Paolo

Roma, 11 gen. (askanews) – Da sabato 14 gennaio alle 08.50, e per le prossime tre settimane, tornano I viaggi del cuore, condotto da Don Davide Banzato in onda su Canale5. Si partirà da Istanbul, una città moderna con un’identità unica: il suo passato coesiste insieme alla sua esuberanza giovanile. La Turchia è definita la Terra Santa della Chiesa. Come raccontato negli Atti degli Apostoli, il Vangelo che Gesù aveva annunciato in Terra di Israele arriva, grazie ai giudeo cristiani provenienti da Gerusalemme, nell’attuale Turchia.

Sarà quindi una grande emozione viaggiare nella terra dove è passato San Paolo e dove – secondo la tradizione – hanno vissuto Giovanni e la Madonna, dove il nuovo Testamento è stato scritto e dove tanti Padri della Chiesa hanno contribuito a definirne il pensiero teologico e spirituale. Sarà un viaggio nella cultura e nella storia della Turchia, realtà interreligiosa e multietnica in cui lasciarsi incantare dalla bellezza straordinaria di una città senza tempo e allo stesso tempo moderna e unica, come Istanbul. Un viaggio che avrà tante sorprese, perché da questo fulcro unico, con i suoi tesori immensi, si andranno a scoprire altre mete del Paese che hanno tanto da raccontare e trasmettere.

Il tutto sempre con la presenza di Missioni don Bosco che racconterà la situazione di diversi Paesi del Mondo. In ogni viaggio ci saranno la fondatrice della Comunità Internazionale di diritto Pontificio “Nuovi Orizzonti”, Chiara Amirante e i giornalisti e scrittori di Famiglia Cristiana e di Edizioni San Paolo per approfondimenti di attualità.

I viaggi del Cuore è un format tv, ideato e prodotto da Elio Angelo Bonsignore di Me Production insieme alla produttrice per Mediaset R.T.I. Consuelo Bonifati.

Autori: Davide Banzato (nel ruolo anche di conduttore), Maria Amata Calò, Martina Polimeni; Registi Matteo Ricca e Fabrizio Lo Presti; Direttore della Fotografia Claudio Falanga. Nella sua durata di 50 minuti si propone di raggiungere tutti, credenti e non, grazie ad un taglio culturale ed investendo mezzi consistenti per una qualità di immagini di alto livello. Gode del patrocinio della Santa Sede. Si ringrazia l’Ufficio Cultura e Informazioni dell’Ambasciata di Turchia a Roma e Turkiye Tourism Promotion and Development Agency.

continua a leggere sul sito di riferimento