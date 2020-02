Canale 5 omaggia Jacques Cousteau a 100 anni dalla nascita: stasera il documentario con la sua storia | Video Mediaset

A distanza di 100 anni dalla nascita, stasera, in seconda serata, Canale 5 omaggia Jacques Cousteau. La rete diretta da Giancarlo Scheri, infatti, manda in onda “Jacques Cousteau: mio padre, il capitano“, documentario che ripercorrere la storia dell’uomo che, per primo, mostrò le meraviglie del mondo sommerso. Appuntamento alle ore 00.25, allora, subito dopo il film in replica “12 anni schiavo”. Ecco il video da Mediaset Play col promo e alcune immagini in anteprima.

