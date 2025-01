Canale di Panama: per Trump tassello cruciale nella lotta alla Cina

Il neo-presidente: ce lo riprenderemo, ora è in mano a Pechino

Roma, 21 gen. (askanews) – Si è molto parlato nelle ultime settimane delle ambizioni territoriali del nuovo presidente Usa Donald Trump rispetto la Groenlandia, il Canada e altrove. Ma, nel giorno stesso del suo insediamento, la dichiarazione più forte, per quanto riguarda le mire espansionistiche, sembra essere quella sul Canale di Panama, che ha una rilevanza strategica diretta e consistente dal punto di vista di Washington, anche alla luce della forte influenza che la Cina è riuscita a creare sui vertici dello stato panamense.

“Siamo stati trattati molto male con questo regalo insensato che non avrebbe mai dovuto essere fatto. La promessa che Panama ci aveva fatto non è stata mantenuta”, ha affermato Trump, sottolineando che le navi americane sono “gravemente sovrattassate”. E soprattutto – ha detto ancora il neopresidente – “la Cina sfrutta il Canale di Panama, e noi non l’abbiamo dato alla Cina, lo abbiamo dato a Panama. E ce lo riprenderemo”.

Il presidente di Panama José Raul Mulino ha immediatamente replicato che “il canale appartiene e continuerà ad appartenere a Panama”.

La vicenda storica del Canale di Panama è particolarmente intricata. Dopo negoziati falliti con la Colombia, gli Stati uniti sostennero l’indipendenza di Panama nel 1903, con il presidente Theodore Roosevelt che utilizzò la “diplomazia delle cannoniere” per dissuadere i colombiani. In cambio del sostegno militare e del riconoscimento degli Stati uniti, il trattato Hay-Bunau-Varilla concesse agli Stati Uniti il controllo perpetuo di una zona larga dieci miglia per dieci milioni di dollari e un canone annuale di 250.000 dollari. Tuttavia, questo accordo politico del 1903 generò un profondo risentimento per le percepite violazioni della sovranità di Panama. Nel 1920 il Canale fu inaugurato.

Nel 1977, il presidente Jimmy Carter, morto questo mese, promosse i trattati Torrijos-Carter per rafforzare i rapporti tra Stati uniti e Panama. Questi prevedevano il trasferimento del canale entro il 2000 e la garanzia della sua neutralità permanente. Panama assunse il controllo del canale il 31 dicembre 1999.

Il Canale di Panama è fondamentale per il commercio globale, perché rappresenta sostanzialmente uno snodo obbligato per gli scambi tra l’Asia e i porti orientali degli Stati uniti e delle Americhe. Parliamo di un cruciale collegamento marittimo tra l’Atlantico e il Pacifico. Le alternative, come il trasporto via terra o la navigazione attraverso Capo Horn, aggiungono distanza, costi e impatti ambientali significativi, mentre le rotte artiche sono stagionali e geopoliticamente complesse. Per questo motivo, il suo controllo rappresenta un atout strategico per gli Stati uniti, come per qualsiasi potenza voglia svolgere un ruolo chiave negli scambi internazionali.

Pechino ha lavorato con intensità e con una notevole profusione di fondi per aumentare la sua influenza su Panama City, promettendo infrastrutture importanti. Il suo sforzo ha avuto successo, tanto che nel 2017 Panama ha tagliato i suoi rapporti con Taiwan, riconoscendo la Cina popolare come unica Cina. E nel 2018 Panama è diventato il primo paese latino-americano a firmare l’Iniziativa Belt and Road, promossa dal presidente Xi Jinping e vista dagli Stati uniti come una minaccia geopolitica alla sua influenza. Inoltre, nel 2018 Xi è stato il primo presidente cinese a recarsi nel paese.

Per quanto riguarda più specificamente il Canale di Panama, è una compagnia cinese – CK Hutchison Holdings con sede a Hong Kong – a gestire i porti alle estremità del canale, sollevando preoccupazioni su infrastrutture a doppio uso e sulle manovre strategiche cinesi, che ha rapporti sempre più stretti con l’America latina, vista dagli Usa da sempre come il “cortile di casa”. Recentemente, inoltre, una società cinese ha ottenuto un contratto da quasi un miliardo e mezzo di dollari per costruire il quarto ponte sul canale. Oggi Panama ha annunciato di aver avviato un audit sulla Panama Ports Company, che è controllata da Hutchinson. “Oggi, i nostri revisori sono arrivati alla Panama Ports Company per avviare un audit completo volto a garantire l’uso efficiente e trasparente delle risorse pubbliche”, ha affermato l’ufficio del Comptroller su X. Potrebbe ripetersi quanto accaduto nel 2021, quando un audit revocò alla società cinese Landbridge un contratto per la costruzione di un gigantesco porto container.

Gli Stati uniti esercitano una significativa leva economica su Panama. Come principale utilizzatore del canale e maggiore investitore diretto estero di Panama, con 3,8 miliardi di dollari annui, Washington può influenzare le decisioni panamensi. Tuttavia, la Cina offre alternative di investimento concorrenziali con gli Stati uniti.

Le tariffe di transito, calcolate con una formula universale, sono aumentate negli ultimi anni, in parte a causa della siccità del 2023 e dell’inizio del 2024, che ha limitato il numero di navi in transito. Le autorità hanno aumentato le tariffe per compensare la perdita di entrate dovute alle restrizioni.

Trump, da questo punto di vista, sembra aver deciso di assumere una posizione molto assertiva con due possibili obiettivi: ricontrattare le tariffe di passaggio o addirittura rimettere direttamente le mani sul Canale. Recentemente ha detto che i trattati sul Canale rappresentano una “parte cattiva” dell’eredità di Carter. Ritiene che Panama stia violando gli accordi sia in termini di tariffe di transito, per quali Panama si era impegnata a mantenere livelli “giusti, ragionevoli, equi e conformi al diritto”; sia in termini di neutralità del canale sul passaggio di navi militari, perché il controllo cinese potrebbe rendere improbabile che questa clausola sia rispettata.