canale5,-i-viaggi-del-cuore-a-lourdes

In occasione del 64° Pellegrinaggio Militare Internazionale

Roma, 14 giu. (askanews) – I viaggi del cuore condotto da Davide Banzato, domenica 16 giugno alle 08.50 su Canale5 porterà i telespettatori in Francia a Lourdes raccontando la storia di santa Bernardette, il messaggio delle apparizioni e il 64° Pellegrinaggio Militare Internazionale attraverso gli occhi di un giovane atleta paralimpico per la prima volta in pellegrinaggio in uno dei santuari più importanti al Mondo.La “pace” sarà un tema centrale della puntata potendo vivere i momenti salienti del pellegrinaggio militare a favore della pace che ha riunito 15.000 militari provenienti da 40 nazioni, di cui ben 3800 italiani, guidati dal Vescovo ordinario per l’Italia S.E. Mons Santo Marcianò, insieme a 80 cappellani militari. Tante le voci e i testimoni che interverranno nel viaggio che don Davide condurrà su Canale5, tra i quali anche l’artista di fama internazionale Filippo Neviani, in arte Nek e l’artista Clara Soccini, vincitrice di Sanremo Giovani 2023, nota al pubblico anche per essere una tra le più amate protagoniste della serie televisiva “Mare Fuori”. Presenti come sempre anche la fondatrice dell’Associazione internazionale Nuovi Orizzonti, Chiara Amirante, il direttore di Famiglia Cristiana, Don Stefano Stimamiglio, gli autori di Edizioni San Paolo per approfondimenti di attualità e per uno spazio sulle ultime uscite editoriali, la presenza di Missioni don Bosco per avere uno sguardo sul Mondo.I Viaggi del Cuore è un format tv ideato e prodotto da Elio Angelo Bonsignore di Me Production insieme alla produttrice per Mediaset R.T.I. Consuelo Bonifati. Autori Davide Banzato (nel ruolo anche di conduttore), e Martina Polimeni; regista Fulvio Bonucci. Nella sua durata di 50 minuti si propone di raggiungere tutti credenti e non, grazie ad un taglio culturale ed investendo mezzi consistenti per una qualità di immagini di alto livello. Gode del patrocinio della Santa Sede con il Dicastero per l’Evangelizzazione.