canale5,-i-viaggi-del-cuore-nei-misteri-di-trapani

Torna domani il programma condotto da Davide Banzato

Roma, 11 mag. (askanews) – I viaggi del cuore condotto da Davide Banzato, domenica 12 maggio alle 08.50 su Canale5 porterà i telespettatori in Sicilia aprendo così la XVII° edizione del programma con un viaggio a Trapani. Le puntate andranno in onda anche nel canale internazionale Mediaset Italia.La prima puntata ci porterà in Sicilia: un’isola ricca di storia, arte, cultura e paesaggi da scoprire. Il primo viaggio porterà i telespettatori a Trapani, denominata la città delle 100 chiese, scrigni di tesori e tradizioni religiose. Trapani è anche la città del sale che fin da epoca fenicia veniva lavorato in questa terra; e poi Trapani è la “città tra i due mari”, perché sorge su una lingua di terra, bagnata da un lato dal canale di Sicilia, che qui è semplicemente chiamato Mar Mediterraneo, e dall’altro dal Mar Tirreno. Come tutte le città portuali Trapani è stata da sempre a contatto con tante culture legate al traffico del Mediterraneo. Sono tante le tradizioni che provengono dal mare e altrettante sono quelle che Trapani ha esportato, come la lavorazione del corallo rosso e la diffusione nel Mondo della devozione per la Madonna di Trapani, compatrona della diocesi e della città insieme a sant’Alberto. Nel primo viaggio scopriremo antichi riti, in particolare la celebrazione dei Misteri che si svolgono durante la Settimana Santa, una processione che dura 24 ore che coinvolge tutta la cittadinanza.In ogni viaggio ci saranno la fondatrice dell’Associazione internazionale Nuovi Orizzonti, Chiara Amirante, il direttore di Famiglia Cristiana, Don Stefano Stimamiglio e gli autori di Edizioni San Paolo per approfondimenti di attualità e per uno spazio sulle ultime uscite editoriali. Il tutto sempre con la presenza di Missioni don Bosco aiutandoci ad avere uno sguardo sul Mondo. I Viaggi del Cuore è un format tv ideato e prodotto da Elio Angelo Bonsignore di Me Production insieme alla produttrice per Mediaset R.T.I. Consuelo Bonifati. Autori Davide Banzato (nel ruolo anche di conduttore), e Martina Polimeni; registi Matteo Ricca e Fulvio Bonucci. Nella sua durata di 50 minuti si propone di raggiungere tutti credenti e non, grazie ad un taglio culturale ed investendo mezzi consistenti per una qualità di immagini di alto livello. Gode del patrocinio della Santa Sede con il Dicastero per l’Evangelizzazione.