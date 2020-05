Cancellata per la prima volta dopo 124 anni la maratona di Boston

AGI – La maratona di Boston è stata cancellata. È la prima volta che succede in 124 anni di storia. La decisione di cancellare l’evento è stata adottata a causa dei timori dell’epidemia di coronavirus.

Il sindaco di Boston, Marty Walsh, ha dichiarato che la gara, che era già stata rinviata al 14 settembre dal suo slot di aprile, non si terrà come previsto per motivi di salute pubblica: “Non c’e’ modo di tenere il solito formato di gara senza portare un gran numero di persone – ha detto Walsh – non sarebbe stato responsabile o realistico il 14 settembre o qualsiasi momento di quest’anno”.

