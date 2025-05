“Cancellate le foto sconce dal cellulare”: guida minima per andare negli States e non essere arrestati

ROMA – La dogana è il nuovo far west americano. Un limbo dove le leggi non funzionano, i diritti restano sospesi e tutto può succedere. Anche a chi ha il visto, il passaporto e magari la pelle del colore giusto. Gli Stati Uniti al tempo di Trump sono un posto difficile, e sono sulla buona strada per perdere 12,5 miliardi di dollari in turismo mancato, quest’anno, secondo uno studio pubblicato martedì dal World Travel and Tourism Council inglese. Perché la percezione è che superare quella dogana sia diventato un problema. Se si è sfortunati il rischio è finire per parecchi giorni se non settimane in un girone infernale. E allora il Guardian ha parlato con diversi avvocati specializzati in immigrazione ed esperti di diritti civili per cercare di capire le nuove regole, adatte a diverse fasce demografiche, per viaggiare da e per l’America di Trump. Una guida minima per non farsi arrestare, insomma.Secondo Golnaz Fakhimi, direttore legale di Muslim Advocates, uno dei cambiamenti più significativi è “la presa di mira di cittadini stranieri basata su opinioni e ideologie”. Due ordini esecutivi preparano il terreno per questa presa di mira: l’Ordine Esecutivo 1461 e l’Ordine Esecutivo 14188. Il primo getta le basi per espellere o negare l’ingresso agli stranieri in base alle loro opinioni politiche e culturali. Il secondo utilizza una definizione ampia di antisemitismo che include la critica alle politiche o al governo di Israele.Le critiche al governo israeliano o il sostegno ai diritti dei palestinesi sembrano essere “in prima linea tra le cose prese di mira” ora, afferma Fakhimi. “Ma molti di noi temono che il controllo non si limiti a questi punti di vista. Potrebbe già estendersi.

Amir Makled , un avvocato libanese-americano che rappresenta uno dei manifestanti pro-Palestina del campus dell’Università del Michigan, è stato recentemente fermato all’aeroporto di Detroit e interrogato da un agente della squadra di risposta tattica al terrorismo. Makled ha affermato che gli agenti sapevano esattamente chi fosse; gli hanno perquisito il telefono e gli hanno chiesto dei suoi contatti. Alla fine, gli è stato permesso di tornare a casa. Il caso Makled suggerisce un targeting basato sull’appartenenza politica. Durante l’ispezione hanno chiesto di vedere la sua lista dei contatti. Questo implica che non fossero interessati a lui, ma a chi conosceva. La CBP ritiene di avere l’autorità di ispezionare i dispositivi non solo quando il viaggiatore è un sospetto, ma anche per raccogliere informazioni su qualcun altro a cui il viaggiatore potrebbe essere collegato… È una forma di raccolta di informazioni a tappeto.

Dopo che il tuo volo atterra sul suolo statunitense e prima di aver superato la dogana, ti trovi in una sorta di terra di nessuno per quanto riguarda i diritti civili. Quando si tratta di raccogliere informazioni alla frontiera, i funzionari hanno carta bianca. Quindi, scrive il Guardian, meglio cancellare le vostre foto di nudo dai cellulari. “Il normale requisito del quarto emendamento di un mandato o di un sospetto individuale non si applica”, afferma Nate Freed Wessler , avvocato dell’American Civil Liberties Union.

Tutto è lecito. “L’unica minima protezione prevista dalla CBP nella sua politica è la distinzione tra ricerche manuali e forensi. Per una ricerca forense, affermano di aver bisogno di un ragionevole sospetto, ma non definiscono cosa significhi. Per una ricerca manuale, non ci sono protezioni. Sostengono che sia meno invasiva, ma non è vero. Possono comunque effettuare ricerche per parole chiave e passare ore a setacciare il tuo dispositivo”. Tuttavia, non hanno accesso a tutto ciò che è presente sul telefono. Le normative della Dogana e della Protezione delle Frontiere impongono agli agenti di mettere i dispositivi in modalità aereo prima di effettuare ricerche, per evitare di accedere ai dati nel cloud. Non è una cattiva idea mettere il telefono in modalità aereo prima di partire per capire cosa è archiviato nel cloud e cosa è memorizzato in locale.

Cosa succede se ti rifiuti di dare il tuo codice di accesso agli agenti o dici di non acconsentire a una perquisizione? Le conseguenze variano a seconda del tuo status di immigrazione. Se sei titolare di green card o cittadino, possono comunque confiscarti il telefono e inviarlo a un laboratorio forense, dove potrebbe rimanere per settimane o mesi mentre cercano di forzarlo. Per i titolari di visto, è più complicato. Se ti rifiuti di sbloccare il telefono, potrebbero semplicemente negarti l’ingresso, sostenendo che non stai collaborando alla valutazione dell’ammissibilità”. E nel peggiore dei casi potrebbero rinchiuderti in un centro di detenzione prima di rimandarti a casa.”L’approccio più sicuro è non viaggiare con dati a cui non vorreste che il governo degli Stati Uniti avesse accesso”, dicono gli esperti. E sapere bene che risposte dare alla dogana in base al proprio status. C’è anche un manuale, volendo. “Il Manuale degli Affari Esteri è un’ottima risorsa”, afferma l’avvocato specializzato in immigrazione Tahmina Watson. “È quello che usano i funzionari consolari ed è accessibile al pubblico. Illustra ciò che i funzionari cercano, visto per visto. Ora più che mai consigliamo ai clienti di comprendere le regole per i visti B1/B2. B1 è per affari, B2 per turismo. Quando la CBP chiede perché ci si trova qui, presta attenzione alle frasi chiave: “Vado a trovare mia nonna”, “Vado a Disneyland”, ecc. Il manuale parla anche di prove di legami con il proprio Paese d’origine: lavoro, casa, bollette. Queste cose sono importanti”. Ovviamente avere precedenti penali o avere contatti con il sistema giudiziario penale è un elemento fondamentale per una valutazione del rischio. “Ho appena parlato con un cittadino statunitense che ha sposato una titolare di green card”, racconta Watson. “Stavano tornando dalla luna di miele quando lui è stato arrestato. Era stato condannato a 18 anni, aveva scontato la pena e aveva viaggiato all’estero per oltre 30 anni senza problemi. Ma questa volta è stato arrestato e sarà molto difficile farlo uscire”.

E poi, ovviamente, bisogna riflettere su eventuali dichiarazioni pubbliche rilasciate e se sia possibile o opportuno cancellarle. “Per alcuni, minimizzare la visibilità delle proprie opinioni potrebbe sembrare il modo giusto per ridurre il rischio”, afferma Fakhimi. “Per altri, mantenere pubblicamente le proprie convinzioni potrebbe sembrare troppo importante per scendere a compromessi. In realtà, si tratta di quali compromessi si è disposti a fare e con quale decisione si è disposti a convivere”. A volte, rimanere fedeli alle proprie convinzioni è più importante di una gita a Disney World.

