Cancelliere Austria: Oevp al centro, no al governo con estrema destra

Leader partito conservatore austriaco chiude così campagna elettorale

Roma, 27 set. (askanews) – Il Partito popolare austriaco conservatore (Oevp) si è riunito per la chiusura della campagna elettorale prima delle elezioni di domenica 28 settembre sotto i portici della Lichtenfelsgasse a Vienna. Il cancelliere austriaco uscente, Karl Nehammer, ha dichiarato ai suoi sostenitori che votare per un partito più piccolo “comporta il rischio” di nominare cancelliere Herbert Kickl, il leader del Partito della Libertà di estrema destra.”E la campagna elettorale ha acquistato slancio, ha mostrato cosa rappresentano i singoli partiti ed era importante per me, come Cancelliere federale della Repubblica e presidente del Partito popolare, mostrare cosa rappresenta realmente l’Oevp, vale a dire per la politica del centro contro l’estremismo, per la stabilità invece del caos e la cosa più importante è che, anche per il futuro e per le sfide che avremo in futuro, non viviamo dei problemi, li risolviamo”.”Io qui mi sono posizionato molto chiaramente, ho detto cosa funziona e cosa non funziona. La mia idea di democrazia comprende il non escludere alcun partito rappresentato in parlamento, bensì ho messo in chiaro con chi non è possibile formare un governo responsabile e stabile. L’attuale leader dell’Fpoe non soddisfa questi criteri, quindi l’ho escluso”.”Quindi spetta effettivamente agli elettori decidere domenica, chiedo di votare per me, ogni voto a un piccolo partito, per esempio, include il rischio che Herbert Kickl diventi cancelliere, ciò significa che chi vuole impedirlo ha una possibilità, e cioé votare Karl Nehammer”.