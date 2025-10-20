Cancro in aumento tra giovani e anziani: è correlato all’obesità, lo studio

(Adnkronos) – L’impatto del cancro è in aumento tra i giovani e gli anziani in tutto il mondo ed è correlato all’obesità. E’ quanto emerge da uno studio di sorveglianza che ha confrontato i trend internazionali di incidenza per 13 tipi di tumore negli adulti più giovani e in quelli più avanti con l’età. Lo studio ha rilevato un aumento dei tassi di incidenza per diversi tipi di neoplasie nei Paesi studiati. E i tumori in cui i tassi di incidenza sono aumentati sia negli adulti più giovani che in quelli più anziani erano tutti correlati all’obesità. Questi risultati, spiegano gli autori del lavoro pubblicato su ‘Annals of Internal Medicine’, possono contribuire a orientare le future priorità della ricerca e le linee guida per la salute pubblica.

I ricercatori dell’Institute of Cancer Research e dell’Imperial College di Londra hanno studiato i dati annuali sull’incidenza del cancro dal 2003 al 2017 in 42 Paesi in Asia, Europa, Africa, Nord e Sud America e Australasia, presenti nel database Globocan dell’Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (Iarc). Sono stati valutati 13 tipi di cancro, precedentemente segnalati come in aumento in molti Paesi tra i giovani adulti: leucemia e cancro del colon-retto, dello stomaco, del seno, della prostata, dell’endometrio, della cistifellea, del rene, del fegato, dell’esofago, della bocca, del pancreas e della tiroide. Il cancro nei giovani adulti è stato definito come diagnosi tra i 20 e i 49 anni e negli adulti più anziani come diagnosi a 50 anni o più. I tassi di incidenza del cancro sono aumentati nei giovani adulti in oltre il 75% dei Paesi esaminati per tiroide, mammella, colon-retto, rene, endometrio e leucemia.

Per tutti questi tipi di cancro, a eccezione del cancro del colon-retto, i tassi di incidenza sono aumentati anche nei più anziani. Per quanto riguarda il cancro del colon-retto, le tendenze all’aumento nei giovani adulti sono state maggiori rispetto a quelle negli anziani nel 69% dei Paesi. Per il cancro del fegato, del cavo orale, dell’esofago e dello stomaco, i tassi di incidenza sono diminuiti nei giovani adulti in oltre il 50% dei Paesi studiati. I risultati indicano che le variazioni nell’esposizione che determinano un aumento dei tassi di incidenza del cancro sono probabilmente comuni a tutte le fasce d’età piuttosto che specifiche dei giovani adulti. I tipi di cancro che sono aumentati sia nei giovani adulti che negli anziani nella maggior parte dei Paesi erano tutti correlati all’obesità, con il cancro dell’endometrio e del rene che sono stati i più fortemente associati all’obesità. I modelli osservati nell’incidenza del cancro del colon-retto potrebbero inoltre essere dovuti all’esposizione a nuovi agenti cancerogeni o a screening efficaci negli anziani. Nel complesso, concludono gli esperti l’analisi suggerisce che in molti Paesi i tipi di cancro precedentemente osservati in aumento nei giovani stanno aumentando sia in questa fascia di popolazione che negli anziani, e andrebbero attentamente considerate le implicazioni di concentrare i nuovi studi su questi tipi di cancro solo sui giovani.