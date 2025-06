candidato-sindaco-di-new-york-arrestato-dalla-polizia-dell’immigrazione

Il democratico Lander poi è stato rilasciato

New York, 18 giu. (askanews) – Brad Lander, uno dei candidati democratici ala poltrona di sindaco di New York è stato arrestato da agenti dell’Ice (Immigration and Customs Enforcement) in un tribunale per l’immigrazione di Manhattan. Il politico, giunto in tribunale per assistere i migranti minacciati di espulsione è stato ammanettando in mezzo a un’aula. Le immagini mostrano Brad Lander, che è anche il direttore finanziario della città, in giacca e cravatta, mentre viene arrestato con la forza: “Non avete l’autorità di arrestare un cittadino americano”, dice Lander agli agenti, alcuni dei quali avevano il volto coperto da mascherine igieniche, come mostra il video diffuso sui social dallo stesso Brad Lander.Lander poi è stato rilasciato.L’episodio violento ricorda quello di Alex Padilla, il senatore democratico della California fermato e ammanettato a Los Angeles mentre cercava di porre una domanda durante la conferenza stampa della capo della Homeland Security Kirsti Noem.