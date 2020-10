Cani anti covid, il servizio di Alice Martinelli a Le Iene | Video Mediaset

A Le Iene si parla di cani anti covid nel servizio di Alice Martinelli. I nostri amici a quattro zampe importanti nella seconda ondata da Coronavirus?

La seconda ondata di Coronavirus sta piegando in due tutta l’Europa, i sistemi sanitari sono in grandissima difficoltà nel tracciare e testare i positivi. Ma un aiuto in questa difficile operazione potrebbe arrivare proprio dal miglior amico dell’uomo; si proprio così, i cani potrebbero riconoscere i positivi grazie al loro straordinario olfatto.

Ecco il video Mediaset de Le Iene.

