“cani,-gatti-e-principesse”:-quando-l’amore-supera-ogni-confine

Una favola divertente contro i pregiudizi e l’intolleranza, in scena il 20 e 21 febbraio al Teatro dei Piccoli di Napoli

Napoli. L’amore che sfida le convenzioni è il cuore pulsante di “Cani, gatti e principesse”, lo spettacolo del Teatrino dei Fondi atteso venerdì 20 e sabato 21 febbraio, alle ore 11, presso il Teatro dei Piccoli nella Mostra d’Oltremare di Napoli.

Attori e pupazzi animati sono i protagonisti del nuovo appuntamento della programmazione per famiglie curata da Le Nuvole/Casa del Contemporaneo, I Teatrini e Progetto Sonora, in sinergia con il Comune di Napoli e la direzione della Mostra.

Una originale fiaba moderna, scritta e diretta da Enrico Falaschi e portata in scena da Serena Cercignano, Simone Martini e Alessio Martinoli, che si riallaccia alla nobile tradizione del racconto allegorico. Sebbene richiami l’eredità intramontabile delle “favole con animali” di grandi autori del passato come Esopo, Fedro o i fratelli Grimm, il testo si distingue per una scrittura contemporanea che utilizza l’ironia per affrontare temi profondi come l’accettazione dell’altro. La messa in scena si avvale inoltre della cura di Federico Biancalani per scene e oggetti e di Giovanni Mancini e Simone Ferretti per disegno luci e allestimento.

Al centro della vicenda troviamo la principessa Giulia, sovrana dei cani dal cuore puro e dalla bellezza luminosa. Nonostante i numerosi pretendenti che affollano il suo fantastico regno, nessuno sembra capace di conquistarla finché il destino non le fa incontrare il principe Felix Mau. Tra i due scocca un immediato colpo di fulmine che, tuttavia, deve fare i conti con un ostacolo apparentemente insormontabile: Felix è il re dei gatti.

L’atavica e feroce rivalità tra le due specie scatena l’opposizione immediata delle rispettive casate, decise a impedire un’unione che infrangerebbe secoli di ostilità. Attraverso una serie di avventure divertenti e dinamiche, lo spirito vivace di Giulia e il fascino felino di Felix diventeranno gli strumenti per abbattere i muri del pregiudizio, dimostrando che la comprensione reciproca può trionfare su ogni diversità, trasformando un conflitto millenario in una lezione d’amore universale.

Biglietto unico: euro 9. Card a 5/10 ingressi a prezzo agevolato con preacquisto. Ingresso al Teatro da Viale Usodimare (pedonale) o da Via Terracina (consigliato nei festivi, Quick Parking convenzionato). Prenotazioni allo 08118903126 e 3270795871 (entrambi anche whatsapp) o per email a info@teatrodeipiccoli.it. Info: FB/ teatrodeipiccolinapoli o www.teatrodeipiccoli.it