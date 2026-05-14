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Cannes, 25 anni di “Fast and Furious”: Vin Diesel tra le attrici
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Cannes, 25 anni di “Fast and Furious”: Vin Diesel tra le attrici

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By Redazione-web

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Toretto sfila con giacca a tema, c’è anche la figlia di Paul Walker

Cannes, 14 mag. (askanews) – Festa sulla Croisette per uno dei franchise più celebri e redditizi del cinema, che compie 25 anni dall’uscita del primo film: “Fast and Furious”.Sul red carpet della 79esima edizione del Festival hanno sfilato alcuni dei protagonisti, a partire da Vin Diesel, che per anni ha interpretato il personaggio di Dominic “Dom” Toretto. L’attore si è presentato con una giacca nera con, sulla schiena, il disegno scintillante di un’auto e la scritta “Fast Forever” in omaggio alla saga che gli ha dato il successo e di cui, ha annunciato, ci sono serie tv in lavorazione.A sfilare con lui anche Michelle Rodriguez, Jordana Brewster e la modella e attrice americana Meadow Rain Walker, la figlia del compianto Paul Walker, scomparso nel 2013, nella saga nei panni di Brian O’Conner.

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