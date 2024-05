cannes,-approda-oggi-al-festival-del-cinema-“the-race-of-love”

Film romance con Ciara Hanna, Thomas Gipson, Blanca Blanco, Letizia Pinocci e Harmony Mc Elliot

Roma, 17 mag. (askanews) – Approda al Marchè du Film del Festival di Cannes The Race of Love, film romance prodotto da Enrico Pinocci, diretto da Alfio D’Agata, con un cast internazionale: Ciara Hanna (Stars Feel Again, Stars Feel Alabama, Power Rangers Megaforce), Thomas Gipson (Love’s Fast Lane, Burning Lies), Blanca Blanco (Eye for eye, Bettayed), Letizia Pinocci (Mission Possible, 6 Children & 1 Grandfather) e Harmony Mc Elliot (You Can Do Better, Life Whack).

Protagonisti del film sono James, single per scelta, e Judy con una vita complicata a causa del suo lavoro che le rende difficile le relazioni: dopo una serie di coincidenze che li farà incontrare spesso e dopo colpi di scena i loro cuori di apriranno. Il film verrà presentato in anteprima mondiale oggi, venerdì 17 maggio, alle ore 18.00 al cinema Olympia 2 di Cannes. Girato a Los Angeles e nei suggestivi autodromi di: Vallelunga, Misano, Rio e Monte Carlo.

Saranno presenti alla proiezione Thomas Gipson, Blanca Blanco, Letizia Pinocci, Vincenzo Bocciarelli e Romano Pigliacelli. La Movie On Pictures è presente al Marchè du Film per accordi di distribuzione del film “The Race of Love”, dopo il successo di “Mission Possible” distribuito in 83 broadcasters e 40 territori. I prossimi film: The Strength of Love (romance) attualmente in produzione, Against The Time (action thriller crime), The New Jocker (action thriller crime), All Need For Kiss (romance), The Dog of Christmas (romance), Falling in Love in Venice (romance).