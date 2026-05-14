cannes,-erri-de-luca-sul-red-carpet-per-“la-vie-d’une-femme”

Lo scrittore ha un piccolo ruolo nel primo film francese in Concorso

Cannes, 14 mag. (askanews) – Erri De Luca ha portato un po’ d’Italia sul red carpet di Cannes; lo scrittore ha un piccolo ruolo nel film “La Vie d’une Femme” (A Woman’s Life), primo titolo francese in Concorso, diretto da Charline Bourgeois-Tacquet.A sfilare con lui e la regista anche le attrici Suzanne De Baecque, Mélanie Thierry, Marie-Christine Barrault, Léa Drucke e l’attore Charles Berling. Lo scrittore napoletano ha un piccolo cameo e interpreta proprio uno scrittore che vive isolato tra le montagne nel film, riflettendo sulla vita.