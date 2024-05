cannes,-favino-torna-sul-red-carpet-per-“il-conte-di-montecristo”

È l’Abate Faria nel nuovo adattamento da Dumas con Pierre Niney

Roma, 23 mag. (askanews) – Pierfrancesco Favino è tornasto sul red carpet del Festival di Cannes, stavolta non come membro della giuria ufficiale ma per il film “Il conte di Montecristo” di Alexandre de La Patellière e Matthieu Delaporte, presentato Fuori Concorso.In passerella accanto a lui il cast, da Anais Demoustier a Pierre Niney, da Anamaria Vartolomei a Vassili Schneider. Favino recita nel ruolo dell’Abate Faria.Il film è un nuovo adattamento del capolavoro di Dumas. Il popolare attore Pierre Niney veste i panni di Edmond Dantès, ingiustamente imprigionato nel castello d’If. La sua vendetta, covata per decenni durante i quali diventa il Conte di Montecristo, sarà implacabile.Per condensare le quasi 2.000 pagine dell’opera originale, il film si prende qualche libertà con la sceneggiatura, moltiplicando le ellissi. Ma conserva lo spirito epico e il piacere dell’avventura, con persino alcune scene alla Indiana Jones.