cannes,-parte-la-78ma-edizione-del-festival-con-de-niro-e-tre-film-sull’ucraina

(Adnkronos) – Tutto è pronto per la 78esima edizione del Festival di Cannes, in programma da oggi, 13 maggio, fino al 24 maggio. Undici giorni che accoglieranno attese anteprime e star internazionali e nazionali amatissime. A partire da Robert De Niro, che nel corso della cerimonia di apertura di oggi riceve la Palma d’oro onoraria alla carriera, 14 anni dopo aver presieduto la giuria nel 2011. Domani incontrerà il pubblico in occasione di una masterclass sul palco del Teatro Debussy.

Oggi si tengono tre proiezioni dedicate all’Ucraina in occasione di una giornata promossa dalla kermesse, dal comune di Cannes e dai partner dell’evento France Télévisions e Brut per ricordare l’impegno di artisti, autori e giornalisti nel raccontare la storia di questo conflitto nel cuore dell’Europa, che da tre anni colpisce il popolo ucraino e il mondo intero. I film in programma sono: ‘Zelenskyj’ di Yves Jeuland, Lisa Vapné e Ariane Chemin, dedicato al leader ucraino con un ritratto della sua infanzia e della sua carriera artistica tra stand-up comedy e canto; ‘Notre Guerre’ di Bernard-Henri Lévy con la regia di Bernard-Henri Lévy e Marc Roussel che racconta i fronti di Pokrovsk e Soumy nell’Ucraina orientale; e ‘2000 Meters to Andriivka’ del regista premio Oscar per ’20 giorni a Mariupol’ di Mstyslav Chernov, che offre uno sguardo immersivo e straziante sulla missione di un plotone ucraino.

Hollywood si prepara per sbarcare sulla Croisette tra grande cinema e glamour. Tra le star più attese ci sono: Tom Cruise con il suo ‘Mission: Impossible – The Final Reckoning’; i debutti alla regia di Scarlett Johansson con ‘Eleonor The Great’ e Kristen Stewart con ‘The Chronology of Water’; Joaquin Phoenix e Pedro Pascal, protagonisti del film in concorso ‘Eddington’ di Ari Aster; Josh O’Connor e Paul Mescal per ‘The History of Sound’ di Oliver Hermanus; Benicio Del Toro, Riz Ahmed, Tom Hanks, Bryan Cranston, Benedict Cumberbatch e ancora Scarlett Johansson per ‘The phoenician scheme’ di Wes Anderson, tutti in sella a un autobus; Margaret Qualley, dopo il successo di ‘The Substance’, e Chris Evans nel cast di ‘Honey Don’t’ di Ethan Cohen, questa volta senza il fratello Joel; Denzel Washington per ‘Highest 2 Lowest 2’ di Spike Lee; Quentin Tarantino sarà ospite di Cannes Classic per una conversazione sul regista western George Sherman; Jodie Foster nel cast del film ‘Vie Privée’ di Rebecca Zlotowski; Robert Pattinson e Jennifer Lawrence protagonisti del thriller ‘Die, My Love’ di Lynne Ramsay; Nicole Kidman sbarcherà a Cannes per ricevere il premio ‘Woman in Motion 2025’ da Kering; Diane Kruger, amata per ‘Bastardi senza gloria’, nel cast di ‘Amrum’ di Fatih Akim; il regista Richard Linklater con ‘New wave’; ultimo ma non ultimo il leader degli U2 Bono, che il 10 maggio ha spento 65 candeline, al Festival per presentare ‘Stories of Surrender’, in cui si racconta senza filtri.

Non mancheranno le star italiane. Per ‘Fuori’ di Mario Martone, unico film italiano in Concorso, sono attese Valeria Golino, Matilda De Angelis ed Elodie. E ancora, Pierfrancesco Favino per ‘Enzo’ di Robin Campillo, e Alessandro Borghi per ‘Testa o croce?’ di Alessio Rigo de Righi e Matteo Zoppis.

Grande attesa anche per la giuria del Concorso. A presiederla sarà Juliette Binoche. Al suo fianco Halle Berry, Payal Kapadia, Alba Rohrwacher, Leïla Slimani, Dieudo Hamadi, Hong Sangsoo, Carlos Reygadas e Jeremy Strong, amatissimo per la serie ‘Succession’. Ci sarà anche la sorella dell’attrice Alba, la regista Alice Rohrwacher, presidente di giuria della Camera d’Or: la sezione dedicata alle opere prime.