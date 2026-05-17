cannes,-presentata-la-72esima-edizione-del-taormina-film-festival

Roma, 17 mag. (askanews) – Presentata a Cannes la 72esima edizione del Taormina Film Festival, in programma dal 10 al 14 giugno 2026, diretto da Tiziana Rocca.

‘Siamo immensamente felici di presentare al pubblico internazionale le prime anticipazioni della 72esima edizione del Taormina Film Festival, in programma dal 10 al 14 giugno nello scenario straordinario del Teatro Antico. Un’edizione che celebra il grande cinema attraverso personalità straordinarie, visioni artistiche autorevoli e un dialogo sempre più aperto tra culture e generazioni. È per noi un onore conferire il Premio alla Carriera a Helen Mirren, artista iconica e interprete di assoluto talento, profondamente legata all’Italia e amata dal pubblico di tutto il mondo. Siamo inoltre orgogliosi di accogliere come madrina Anna Valle, elegante rappresentante del cinema e della cultura italiana contemporanea. Il cuore pulsante di questa edizione sarà inoltre una giuria di altissimo profilo, presieduta dalla regista Premio Oscar Jane Campion e composta dall’attrice, anche lei Premio Oscar, Holly Hunter, da due pluripremiate professioniste come la costumista Miyako Bellizzi e la casting director Francine Maisler, l’artista rivelazione di quest’anno Akinola Davies Jr., la Head of Global Marketing di Amazon MGM Studios Sue Kroll e una delle voci più originali del nuovo cinema italiano, Pietro Castellitto. Tutti artisti e professionisti del settore che incarnano sensibilità, esperienze e linguaggi differenti, capaci di rappresentare al meglio la contemporaneità del cinema internazionale. E poi avremo un panel tutto al femminile, con diverse esponenti del cinema, della cultura e dello sport: un dialogo intimo e potente tra donne che hanno cambiato le regole. Questa edizione vuole essere un ponte tra il grande cinema d’autore e il pubblico, tra tradizione e nuove narrazioni, riaffermando il ruolo del Taormina Film Festival come luogo di incontro, scoperta e celebrazione della settima arte nel cuore del Mediterraneo’ ha detto.

Helen Mirren riceverà il Taormina Film Festival Achievement Award, in occasione di una serata speciale dedicata all’indimenticabile Anna Magnani, simbolo di autenticità e forza espressiva nella storia del cinema italiano e internazionale. Venerdì 12 giugno sarà infatti proiettata all’interno del Teatro Antico la versione restaurata di Bellissima diretto da Luchino Visconti, in occasione del 75esimo anniversario dall’uscita del film.

La madrina di questa edizione del Festival sarà Anna Valle. La giuria di quest’anno si compone di personalità di spicco del panorama cinematografico internazionale, ciascuna portatrice di uno sguardo unico e autorevole. A presiederla sarà la regista neozelandese Jane Campion, tra le voci più autorevoli e raffinate del cinema contemporaneo, già vincitrice della Palma d’Oro e del Premio Oscar. Al suo fianco: Holly Hunter (per la sua interpretazione nel film Lezioni di piano (1993), ha vinto l’Oscar alla miglior attrice, il Bafta, il Golden Globe e il Prix d’interprétation féminine al Festival di Cannes), Miyako Bellizzi, costumista candidata agli Oscar per il suo lavoro nel film di Josh Safdie Marty Supreme (2025), Francine Maisler, tra le casting director più influenti di Hollywood, Akinola Davies Jr., cineasta britannico-nigeriano (My Father’s Shadow), Sue Kroll, Head of Global Marketing, Film, Series and Brand di Amazon MGM Studios e Pietro Castellitto, attore, regista e sceneggiatore, è tra le voci più originali del nuovo cinema italiano.

Il Festival quest’anno si articolerà in quattro sezioni: il Concorso internazionale lungometraggi; il Fuori Concorso; gli Eventi Speciali al Teatro Antico; e la nuova sezione del Concorso Cortometraggi, girati sul territorio siciliano e che puntino alla valorizzazione dello stesso. I film in programmazione abbracceranno tutti i generi, dando voce a temi attuali e di grande impatto culturale. Saranno almeno in anteprima nazionale e arriveranno da Paesi e registi di tutto il mondo, nello spirito internazionale del festival.

Il primo film annunciato, che sarà presentato in anteprima assoluta come evento speciale al Teatro Antico, è ‘Bear Country’ di Derrick Borte. Il film vede protagonisti Russell Crowe, Luke Evans, Teresa Palmer insieme a Nina Dobrev e Aaron Paul. Prodotto da Jeffrey Greenstein e Mark Fasano, e distribuito in Italia da Gianluca Curti con Minerva Pictures, la storia ruota attorno al leggendario proprietario di un famoso club, che vede i suoi piani di pensionamento distrutti dopo una rapina, finendo nel mirino di un cartello e alle prese con un misterioso acquirente.

Nella sezione Fuori Concorso verrà presentato ‘The Struggle for Mother Water’ di Michael Zelniker. La serie documentario esplora i numerosi aspetti preoccupanti della crisi idrica globale e illustra come le donne di tutto il mondo stiano conducendo una lotta determinata e fonte di ispirazione per proteggere e difendere l’acqua: per le loro famiglie, le loro comunità e per tutta la vita.

In programma anche un panel, giovedì 11 giugno, dal titolo: ‘Donne oltre lo sguardo’. Un incontro dedicato a donne straordinarie che hanno ridefinito il proprio ruolo nel cinema, nella cultura e nell’industria audiovisiva, a cui prenderanno parte: la madrina, Anna Valle; la presidente di giuria, la regista Premio Oscar Jane Campion; la casting director Francine Maisler; la costumista Miyako Bellizzi; l’attrice Premio Oscar Holly Hunter; la Head of Global Marketing di Amazon MGM Studios Sue Kroll; la cantante Malika Ayane; l’attrice francese Clotilde Courau; la regista Francesca Archibugi; l’attrice e scrittrice brasiliana Fernanda Torres; e la giovane interprete Romana Maggiora Vergano.

Anche in questa edizione, la giuria del Campus Giovani, che assegnerà il Cariddino d’Oro, è stata formata grazie alla collaborazione con la sezione regionale Anec Sicilia.

ARCA Enel partecipa per la prima volta alla 72ª edizione del Taormina Film Festival con un progetto culturale e formativo che coinvolgerà i giovani, ma anche i soci adulti, in proiezioni, incontri con gli autori, masterclass, discussioni collettive sui film, per assegnare il Premio ARCA al Miglior Film Italiano. Durante il festival si terrà l’assemblea generale FACE, la Federazione delle Accademie del Cinema Europee che riunisce ben 23 realtà da altrettanti Paesi, oltre alla European Film Academy. Questo evento, che per la prima volta coinvolge anche il Festival di Taormina, punta a condividere conoscenze ed evoluzioni, sviluppare idee per attività comuni volte a promuovere il cinema europeo, unire gli sforzi per integrare diversità, inclusione e sostenibilità nel proprio lavoro e rafforzare la collaborazione in materia di educazione cinematografica e sviluppo del pubblico in Europa.