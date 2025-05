cannes,-presentato-il-taormina-film-festival:-apre-“ballerina”

Roma, 18 mag. (askanews) – Presentata a Cannes la 71esima edizione del Taormina Film Festival, in programma dal 10 al 14 giugno al Teatro Antico.

“Un’edizione che celebra il cinema in tutte le sue forme – ha dichiarato Tiziana Rocca, direttrice artistica del Festival – con uno sguardo aperto, contemporaneo e profondamente connesso alla magia della sala e del racconto per immagini. Oltre alla presenza del Maestro Martin Scorsese, per la prima volta a Taormina, che riceverà il Premio alla Carriera, siamo onorati di annunciare come madrina di quest’anno Valeria Solarino, attrice di rara eleganza e intensità, volto simbolico del talento italiano, che accompagnerà il pubblico in questo viaggio tra proiezioni, incontri e visioni. La nostra giuria internazionale è composta da straordinarie personalità del mondo del cinema: Da’Vine Joy Randolph, attrice Premio Oscar e presidente di giuria; Rupert Everett, interprete raffinato e iconico del cinema britannico; la celebre costumista Sandy Powell, tre volte premio Oscar; Steven Gaydos, voce influente del giornalismo cinematografico globale; e due protagoniste del nostro cinema: Ilenia Pastorelli e Alessandra Mastronardi”.

Ad aprire il Festival l’anteprima del thriller “Ballerina” di Len Wiseman, ha rivelato la direttrice artistica, mentre la prima opera in concorso annunciata è “Warfare – Tempo di guerra”.

In occasione del suo 25esimo anniversario, il manifesto di questa edizione è dedicato a uno dei film più iconici del cinema italiano contemporaneo, la pellicola di Giuseppe Tornatore, “Malèna” con protagonista Monica Bellucci. Il Festival quest’anno si articolerà in tre sezioni: il Concorso Internazionale Lungometraggi, il Fuori Concorso e gli Eventi Speciali al Teatro Antico.

L’apertura con “Ballerina”, nella sezione Fuori Concorso, è molto attesa: si tratta di action thriller ambientato nell’universo narrativo della celebre saga di John Wick. Il film promette sequenze d’azione spettacolari e ha per protagonista Ana de Armas. A presentarlo al pubblico saranno il regista Len Wiseman e l’attore Norman Reedus.

La prima opera annunciata del Concorso è “Warfare – Tempo di guerra”, tratto da una storia vera, un film immersivo e viscerale che porta alla sconvolgente realtà dei conflitti moderni. Scritto e diretto da Alex Garland e Ray Mendoza, nel cast ha alcuni fra i più interessanti giovani talenti di Hollywood, come Joseph Quinn, Kit Connor, Will Poulter, Cosmo Jarvis, Charles Melton e Michael Gandolfini. Il film uscirà in Italia con I Wonder Pictures il 21 agosto 2025.

Altro film che sarà presentato nella sezione Fuori Concorso è “Come fratelli”, diretto da Antonio Padovan e interpretato da Francesco Centorame, Pierpaolo Spollon, Ludovica Martino, Paola Buratto, Mariana Lancellotti, Simonetta Guarino, Alfonso Santagata, Alessio Praticò, Roberto Citran e l’amichevole partecipazione di Giuseppe Battiston. La commedia, che affronta i temi dell’amicizia e della famiglia con delicatezza ma allo stesso tempo stimola riflessioni profonde sul senso della vita, è prodotta da Pepito Produzioni con Rai Cinema e uscirà nelle sale il 26 giugno distribuita da 01 Distribution.