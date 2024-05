La pellicola del regista di Hong Kong Peter Ho-Sun Chan fuori concorso al festival

Cannes, 25 mag. (askanews) – Red carpet a Cannes per il cast di una delle più grandi produzioni cinesi, “She’s Got No Name”, film fuori concorso al festival 2024. Diretto dal noto regista di Hong Kong Peter Ho-Sun Chan, il film ha già suscitato molto interesse sui social network cinesi come Weibo, grazie in gran parte alla presenza della star Ziyi Zhang.