cannes,-sul-red-carpet-arriva-anche-eric-cantona

Per il docufilm che racconta il suo rapporto con Alex Ferguson

Cannes, 15 mag. (askanews) – Anche l’ex calciatore francese Eric Cantona sul red carpet di Cannes. L’occasione è la presentazione del documentario “Cantona” di David Tryhorn e Ben Nicholas.Ad accompagnarlo in passerella, l’attrice e produttrice francese Rachida Brakni. Nel film si racconta la caduta del calciatore più dotato della sua generazione, ritiratosi in disgrazia a 25 anni, quando sembrava destinato a un esilio permanente dallo sport che amava. Incapace di obbedire, Eric Cantona era uno spirito libero che si ribellava al conformismo. I francesi lo hanno definito ingestibile. Ma Sir Alex Ferguson è riuscito a valorizzare il suo talento imprevedibile, con conseguenti trionfi del Manchester United.Un racconto di amicizia e paternità, con le testimonianze di Cantona e Ferguson che rivelano come un uomo a torto percepito come ostile e incompreso sia stato infine capito, amato e perdonato dal più severo disciplinatore del calcio.