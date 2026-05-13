mercoledì, 13 Maggio , 26

Darderi – Jodar oggi, quarti di finale degli Internazionali – Diretta

(Adnkronos) - Luciano Darderi contro Rafa Jodar nei...

Roma-Lazio, proposta di giocare domenica alle 12 ‘non percorribile’: Lega Calcio ricorre al Tar

(Adnkronos) - Ancora caos attorno al derby Roma-Lazio,...

Lazio-Inter, oggi la finale di Coppa Italia – Diretta

(Adnkronos) - Torna la Coppa Italia. Oggi, mercoledì...

Garlasco, il legale dei Poggi: “Da Stasi 350 euro al mese, nessun problema a restituirli”

(Adnkronos) - Alla famiglia di Chiara Poggi, uccisa...
HomeDALL'ITALIA E DAL MONDOCannes, ‘Top Gun’ compie 40 anni: spiaggia affollata per proiezione speciale
cannes,-‘top-gun’-compie-40-anni:-spiaggia-affollata-per-proiezione-speciale
Cannes, ‘Top Gun’ compie 40 anni: spiaggia affollata per proiezione speciale
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Cannes, ‘Top Gun’ compie 40 anni: spiaggia affollata per proiezione speciale

Redazione-web
By Redazione-web

-

3
0

(Adnkronos) – La spiaggia di Cannes è stata presa d’assalto, con persone assiepate anche sui muretti laterali, per la proiezione di ‘Top Gun’ nel programma del Cinéma de la Plage del 79esimo Festival di Cannes. Un appuntamento speciale per celebrare i 40 anni dall’uscita del cult del 1986 con Tom Cruise. Nessuna apparizione del pilota Maverick, nonostante nel pomeriggio un post dell’attore su Instagram avesse fatto sperare i fan: “Non vedo l’ora di festeggiare con tutti voi i 40 anni di Top Gun. Sarà divertente riguardarlo sul grande schermo”. A introdurre l’evento sono stati Frédéric Moget, direttore generale di Paramount Pictures Francia, e Charles H. Rivkin, ceo della Motion Picture Association. 

Previous article
Roma-Lazio, proposta di giocare domenica alle 12 ‘non percorribile’: Lega Calcio ricorre al Tar
Next article
Calcio Coppa Italia, l’Inter piega la Lazio 2-0 e alza il trofeo

POST RECENTI

DALL'ITALIA E DAL MONDO

Darderi – Jodar oggi, quarti di finale degli Internazionali – Diretta

(Adnkronos) - Luciano Darderi contro Rafa Jodar nei quarti di finale degli Internazionali d'Italia 2026. L'azzurro, testa di serie numero 18, affronta il 19enne...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Roma-Lazio, proposta di giocare domenica alle 12 ‘non percorribile’: Lega Calcio ricorre al Tar

(Adnkronos) - Ancora caos attorno al derby Roma-Lazio, che non trova una collocazione a causa della concomitanza con la finale degli Internazionali d'Italia. L'ultima...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Lazio-Inter, oggi la finale di Coppa Italia – Diretta

(Adnkronos) - Torna la Coppa Italia. Oggi, mercoledì 13 maggio, è il giorno della finale Lazio-Inter. Le due squadre sono curiosamente affrontate anche in...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Garlasco, il legale dei Poggi: “Da Stasi 350 euro al mese, nessun problema a restituirli”

(Adnkronos) - Alla famiglia di Chiara Poggi, uccisa a Garlasco il 13 agosto 2007 "della parte economica non interessa sostanzialmente nulla. Questo concetto che...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.