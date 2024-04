Canoa, a settembre a Ivrea la Coppa del Mondo di Slalom

Con la partecipazione di 300 atleti da una trentina di Paesi

Roma, 20 apr. (askanews) – Nel quarto fine settimana di aprile iniziano gli importanti eventi agonistici organizzati nel 2024 dall’Ivrea Canoa Club, che culmineranno nella penultima tappa della Coppa del Mondo di Slalom, in programma da giovedì 12 a domenica 15 settembre, con la partecipazione di 300 atleti provenienti da una trentina di Paesi.

Intanto, da venerdì 26 a domenica 28 aprile, lo Stadio della Canoa di Ivrea ospiterà una gara internazionale e il Campionato Italiano della disciplina. Sono attesi ad Ivrea oltre 100 atleti in rappresentanza di una decina di nazioni. Per gli italiani le gare saranno valide come prove di selezione per la composizione della squadra nazionale che sarà impegnata nei Campionati Europei, nelle prime prove della Coppa del Mondo Senior e nei Mondiali ed Europei Junior e Under 23. Saranno impegnate le categorie Senior, Junior e Under 23, K1 e C1, maschili e femminili. Il programma prevede gare individuali di K1, C1 e C2 e, nella giornata di venerdì 26, anche le spettacolari competizioni a squadre. La giornata di domenica 28 sarà interamente dedicata al Kayak Cross, con le prove individuali di qualifica per formare le batterie ad eliminazione. Sabato 11 e domenica 12 maggio sono invece in programma i Campionati Italiani Assoluti di Rafting. Sabato 8 e domenica 9 giugno sarà la volta della seconda tappa dell’ECA Junior Slalom Cup.

A settembre la Coppa del Mondo di Canoa Slalom tornerà per la terza volta in 8 anni nel canale di Slalom ricavato sull’alveo naturale della Dora Baltea, classificato come percorso di terzo e quarto grado di difficoltà e quindi idoneo per le competizioni di interesse mondiale. Le gare in programma a settembre saranno fondamentali per la definizione delle graduatorie definitive della Coppa del Mondo per le categorie K1 Men, K1 Women, C1 Men e C1 Women e Kayak Cross maschile femminile. Oltre ai 300 atleti in gara, ad Ivrea sono attese altrettante persone tra preparatori atletici, allenatori e dirigenti sportivi. Prima che in Italia, quest’anno il circuito mondiale fa tappa ad Augsburg in Germania, a Praga nella Repubblica Ceca e a Krakow in Polonia. Dopo le gare di Ivrea, le finali sono in programma a fine settembre a La Seu d’Urgell, in Catalogna. La tappa di Ivrea sarà la prima dopo la disputa delle gare olimpiche di Parigi.