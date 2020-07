Dario Canovi, noto avvocato ed esperto di calciomercato, ha rilasciato alcune parole ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli in merito all’affare Osimhen. Di seguito le parole e le avvisaglie in caso di reale interesse britannico.

Canovi: “Se c’è la Premier League di mezzo allora è complesso…”

CLICCA QUI PER SAPERE TUTTO SUL NAPOLI

“Il calcio inglese ha un certo fascino. Soprattutto in termini economici. Noi – in Italia – siamo ormai un calcio di terza categoria, finché non capiamo questo e torniamo ad essere l’elite, allora non ci sarà mai competizione. Anche la Germania ci ormai ha superato. Cambio agente di Osimhen? Qualche cosa gli ha fatto pensare al cambio. Forse il nuovo agente ha qualche contatto con qualche squadra di Premier: i giocatori sono degli esseri viziati, cambiano tre procuratori in un anno”.

CLICCA QUI PER SEGUIRCI ANCHE SU TWITTER

The post Canovi su Osimhen: “Diventa complesso se c’è davvero la Premier di mezzo” appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento