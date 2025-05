Cantano ‘Bella ciao’ il 25 aprile ma un carabiniere li ferma: “Non è sobrietà”. È polemica a Mottola

BOLOGNA – Una decina di cittadini sarebbero stati zittiti mentre cantavano ‘Bella ciao’ e a quanto pare, sembrerebbe, identificati dai Carabinieri a Mottola, in provincia di Taranto venerdì scorso, durante le celebrazioni del 25 aprile. A riferire l’episodio è la Gazzetta del Mezzogiorno: quando durante il corteo cittadino è stata intonata la canzone dedicata ai partigiani e diventata icona dell’antifascismo in Italia, un carabiniere in servizio avrebbe fermato le persone sostenendo che cantare era in contraddizione con la richiesta di sobrietà arrivata dal Governo visti i giorni di lutto per la morte di Papa Francesco. ll quotidiano ha riportato le parole di Sergio Maglio, 69enne mottolese studioso di storia locale e presente al corteo. È stato lui a rendere noto l’episodio dicendo: “Ci hanno vietato di cantare gli inni della Resistenza. Ce l’ha impedito un carabiniere, senza molte spiegazioni”. Ma lui e altri cittadini, ha aggiunto, non stavano facendo niente di grave o particolarmente sopra le righe: “Niente sbracature o incitazioni alla violenza, solo le consuete note di ogni nostro 25 aprile. È illecito forse cantare canzoni storiche che siano poco appetibili al gusto musicale del carabiniere di turno?”.

LE PAROLE DI FRATOIANNI CONTRO IL CARABINIERE

Su quest’episodio arriva oggi il commento del deputato Nicola Fratoianni di Avs: “Chissà se il maresciallo dei carabinieri che ha denunciato, a Mottola in provincia di Taranto, 10 cittadini accusati di aver voluto cantare ‘Bella Ciao’ e ‘Fischia il Vento’ durante le celebrazioni del 25 aprile, sa che per liberare l’Italia dai nazisti e dai loro servi fascisti l’Arma dei Carabinieri ha perso quasi 3mila uomini. E chissà se ha compreso le parole utilizzate dall’attuale comandante generale che solo pochi mesi fa ricordando il sacrificio di Salvo D’Acquisto lo ha definito ‘un esempio luminoso di coraggio, abnegazione e amore per il prossimo, che supera i confini del tempo: un modello di riferimento per tutti i Carabinieri e per le future generazioni’. Evidentemente non lo sa o meglio non intende riconoscerlo. Anche perché pare che circolino sulla rete dei suoi post di Facebook di alcuni anni fa inneggianti al fascismo”.

“PRESENTEREMO UN’INTERROGAZIONE A PIANTEDOSI”

Per Fratoianni, quanto accaduto dovrebbe essere oggetto di richiamo per il carabiniere intervenuto nei confronti dei cittadini: “Non comprendiamo ad esempio perché i suoi superiori non siano ancora intervenuti per sospenderlo dal servizio. La denuncia di cui si è fatto promotore è assolutamente inaccettabile e in contrasto con i valori costituzionali. È per questo che in attesa di conoscere i provvedimenti che intende assumere il Comando Generale, presenteremo un’interrogazione parlamentare al ministro dell’Interno su questa vicenda surreale e nello stesso tempo gravissima”, ha concluso Fratoianni.

