Cantina di Riva: concluso ampliamento per produrre Metodo Classico

Milano, 24 ago. (askanews) – Estate 2025 di svolta per Cantina di Riva, realtà cooperativa con sede a Riva del Garda (Trento), che per la prima volta presenta la gamma completa degli spumanti Metodo Classico “Trentodoc Brezza Riva”: “Brut”, “Rosé”, “Riserva Pas Dosé” e “Silente”. Quest’ultimo viene affinato a 40 metri di profondità nel Lago di Garda, nei pressi della statua sommersa del Cristo Silente. Si completa così un percorso di rinnovamento avviato con il restyling della linea “Brezza Riva”, premiata a livello internazionale per la sua capacità di coniugare eleganza, identità territoriale e impatto visivo. Le quattro referenze interpretano la vocazione vitivinicola dell’Alto Garda Trentino, unendo precisione stilistica e freschezza.

Parallelamente, lo scorso luglio è stata inaugurata la nuova area della cantina, interamente dedicata alla produzione del Trentodoc. Il progetto ha interessato tutti gli ambienti chiave: dalla presa di spuma al tiraggio e al remuage, fino alla maturazione in bottiglia. L’intervento ha compreso anche una bottaia rinnovata e una cantina di stoccaggio ad alta tecnologia, con l’obiettivo di aumentare la capacità produttiva e migliorare l’accoglienza dei visitatori.

“La gamma completa dei Brezza Riva e la nuova area produttiva rappresentano due traguardi che parlano di qualità, innovazione e radicamento nel territorio” commenta Giorgio Planchenstainer, presidente di Agraria Riva del Garda, parlando di “un passo avanti decisivo per continuare a raccontare, con il linguaggio del vino, la nostra storia e il nostro futuro”.

